Roma-Torino 3-0 | gol di Manolas | De Rossi e Pellegrini

Roma -Torino - gol De Rossi : era giusto così - la rete per il grande amico Astori [VIDEO] : Roma-Torino , gol De Rossi e la squadra giallorossa vola. Successo degli uomini di Di Francesco nella gara di campionato contro il Torino, un netto 3-0 grazie alle reti di Manolas, De Rossi e Pellegrini. Proprio la rete del 2-0 è davvero speciale perchè a siglarla è stato Daniele De Rossi , grande amico di Davide Astori . Si tratta di un gol che vale doppio, per la classifica e per Astori , morto solo qualche giorno fa a causa di un arresto ...

Roma-Torino - adesso la Champions per i giallorossi : il gesto della squadra al termine della partita : Roma-Torino, si è conclusa la gara di campionato valida per la 28^ giornata del massimo torneo italiano, successo da parte della squadra di Di Francesco che ha avuto vita facile contro il Torino, 3-0 il risultato che non lascia repliche. In rete nelle ripresa Manolas di testa, De Rossi con un grande tiro al volo ed infine Pellegrini in pieno recupero, si tratta di un risultato importante per la qualificazione in Champions League. Ma il pensiero ...