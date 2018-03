Roma-Torino 1-0 La Diretta Manolas sblocca la partita

LIVE Roma -Torino cronaca e risultato in tempo reale : Manolas sblocca il match : ... Sirigu, De Silverstri, N'Koulou, Moretti, Ansaldi, Baselli, Acquah, Rincon, Iago Falque, Berenguer, Belotti Allenatore : Walter Mazzarri Notizie sul tema Roma-Torino in diretta tv e LIVE streaming, ...

LIVE Roma -Torino cronaca e risultato in tempo reale : 0-0 all'intervallo : ... Sirigu, De Silverstri, N'Koulou, Moretti, Ansaldi, Baselli, Acquah, Rincon, Iago Falque, Berenguer, Belotti Allenatore : Walter Mazzarri Notizie sul tema Roma-Torino in diretta tv e LIVE streaming, ...

Roma -Torino 0-0 in diretta : risultato LIVE. Gran parata di Alisson su Iago Falque : Roma-Torino 0-0 IL TABELLINO Roma , 4-3-3, : Alisson ; Florenzi, Manolas, Jesus, Kolarov; Strootman, De Rossi, Nainggolan; Under, Schick, El Shaarawy. Torino , 4-3-3, : Sirigu; De Silvestri, N'Koulou, ...

DIRETTA Serie A Roma-Torino 0-0 : formazioni - voti e cronaca del match Video : DIRETTA primo tempo di Roma-Torino 37' Ammonito Ansaldi per fallo su Kolarov. 34' Altra occasione per il Torino. Falque mette un cross al bacio sul secondo palo, Belotti non inquadra la porta. 33' Occasionissima per i granata. Sbagliata ripartenza giallorossa, Iago Falque si ritrova il pallone sul sinistro da appena dentro l'area, conclusione rasoterra e prodezza di Alisson che mette in corner. 32' Fiammata della Roma. Nainggolan mette in mezzo ...