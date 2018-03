Roma | orsi in catene usati per foto nei ristoranti | al Bioparco 3 animali schiavi

Roma : Cosca pianificava ritorsioni a Carabinieri : Roma: Pianificati pedinamenti per adottare azione ritorsive Roma- Sarebbero stai oggetto di pedinamento. Si tratta di diversi Carabinieri della Compagnia di Tivoli. Il pedinamento sarebbe... L'articolo Roma: Cosca pianificava ritorsioni a Carabinieri proviene da Roma Daily News.

Roma - maxi blitz al Tiburtino : 39 arresti per droga - armi e estorsioni : Disarticolata a Terni una rete di spaccio multietnica, a Ragusa sequestrati 330 chili di marijuana nascosti in un camion - maxi operazione antidroga a Roma dove 39 persone sono finite in manette con l'...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità “gialla” per frane e piene dei corsi minori : “Per la giornata di domani non si prevedendo fenomeni Meteorologici significativi ai fini del sistema di Allertamento: – ventilazione sulle aree di crinale, con valori compresi tra 50 e 60 Km/h; – precipitazioni deboli e intermittenti su tutto il territorio regionale, con accumuli tra 5 e 10 mm in 24 ore; sull’Appennino centro-occidentale saranno a carattere nevoso a quote superiori a 1000 m e localmente 800 m; – ...

Roma. Rapine ed estorsione : arrestato 51enne : ROMA – Gli agenti della Polizia di Stato hanno dato esecuzione ad una ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale... L'articolo Roma. Rapine ed estorsione: arrestato 51enne su Roma Daily News.

Trail Romagna in cammino : il 2018 va dai percorsi naturalistici a quelli religiosi : ... e il saggista Maurizio Pallante, che assieme al padre camaldolese Natale Brescianini affronterà il tema del legame fra monasteri ed economia sostenibile. E ancora: un percorso multisensoriale ...

Roma in tilt per neve e alberi caduti. Odissea treni : "Ritardi fino a 7 ore" - da FS rimborsi per i pendolari : La neve a Roma ha lasciato una città completamente in tilt, soprattutto per quanto riguarda la circolazione ferroviaria sia interna che esterna alla Capitale: il Gruppo FS ha già...

Roma in tilt per neve e alberi caduti. Odissea treni. Fs : "Rimborsi per i ritardi superiori alle 3 ore" : La neve a Roma ha lasciato una città completamente in tilt, soprattutto per quanto riguarda la circolazione ferroviaria sia interna che esterna alla Capitale: il Gruppo FS ha già...

Neve a Roma - alberi caduti e treni in tilt : annunciati i rimborsi per i pendolari : La Neve a Roma ha lasciato una città completamente in tilt, soprattutto per quanto riguarda la circolazione ferroviaria sia interna che esterna alla Capitale: il Gruppo FS ha già...

Roma - schianto all'alba sull'Aurelia - auto invade corsia opposta : due morti - un ferito grave : schianto frontale all'alba tra due auto sulla via Aurelia, all'altezza di Palidoro, nel comune di Fiumicino al confine con Cerveteri. Ci sono due vittime: un uomo di 61 anni, residente a Passoscuoro, ...

Roma - il pugile Mirco Ricci condannato a 4 anni per estorsione - assolto dall'accusa del sequestro di un bambino : assolto dall'accusa più grave di sequestro di persona ma condanna a 4 anni e mezzo per estorsione: lo ha deciso il Tribunale di Roma nei confronti del pugile Romano Mirco Ricci, difeso dall'avvocato ...

Roma - il pugile Mirco Ricci condannato a 4 anni per estorsione - assolto dall'accusa del sequestro di un bambino : assolto dall'accusa più grave di sequestro di persona ma condanna a 4 anni e mezzo per estorsione: lo ha deciso il Tribunale di Roma nei confronti del pugile Romano Mirco Ricci, difeso dall'avvocato ...

Rimborsi M5S - coinvolto anche consigliere Emilia-Romagna : espulso dal Movimento : anche uno dei consiglieri regionali in Emilia-Romagna del Movimento 5 Stelle, Gian Luca Sassi, sarebbe coinvolto nel caso dei mancati versamenti al fondo per il microcredito. A confermarlo è stato ...

Rimborsi 5 stelle - Sarti si autosospende. Nei guai anche consigliere Emilia Romagna : Uno dei leader del Movimento: "Emerse irregolarità anche da parte di Gian Luca Sassi". Bogdan Andrea Tibusche accusato di appropriazione indebita aggravata

Rimborsi M5S - coinvolto anche consigliere Emilia-Romagna : anche uno dei consiglieri regionali in Emilia-Romagna del Movimento 5 Stelle, Gian Luca Sassi, sarebbe coinvolto nel caso dei mancati versamenti al fondo per il microcredito. A confermarlo è stato ...