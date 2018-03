Roma | Nainggolan cambia nome e look | da Ninja a Tigre

Roma - Alisson : 'Corsa Champions solo su noi stessi. Nainggolan...' : Alisson , portiere della Roma , dice la sua a Premium Sport sulla corsa Champions : 'La corsa Champions va fatta su noi stessi, certamente. Il mister ha detto la cosa giusta, ora serve continuità. A noi serviva fare 90 minuti con l'atteggiamento positivo ...

Roma - Alisson da applausi : Nainggolan corre per due : dal nostro inviato NAPOLI Sacrificio e tecnica. Il trionfo di una squadra che si sta ritrovando. Alisson 7,5 Una notte all'improvviso, quattro parate strepitose su Insigne. Ma dove è la notizia? ...

Roma - Di Francesco : i dubbi su Nainggolan ed il “sì” a Balotelli : Roma, Eusebio Di Francesco è pronto alla gara contro il Napoli di domani, un incontro fondamentale per non perdere terreno in chiave corsa Champions League. Il tecnico ha lodato Sarri in conferenza stampa, ma sa di poter far male ai partenopei: “Lui ha iniziato molto prima di me, passando dalle gioie alle sconfitte. Ora è tra i migliori in circolazione, dimostrando di ottnere risultati e continuità, è passato da un 4-4-2 iniziale a un ...

Roma - El Shaarawy e Nainggolan al Nike Store. Il belga : 'Il mio sogno è lo scudetto' : Nel pomeriggio El Shaarawy e Nainggolan hanno partecipato alla presentazione di due nuovi scarpini al Nike store in via del Corso. Circa 400 tifosi hanno bloccato la via per assistere all'arrivo dei ...

Roma - Nainggolan si opera al dente ma con il Napoli ci sarà. Pellegrini out : Prosegue la preparazione della Roma per la delicata sfida contro il Napoli al San Paolo. Sabato sera Di Francesco si affiderà nuovamente ai senatori, gli stessi calciatori che sono rimasti in panchina ...

Nainggolan : 'Sarei potuto andare al Chelsea - ma a Roma ho tutto' : Ho saltato la precedente edizione della Coppa del Mondo e ci terrei a esserci quest'anno. Ho un buon rapporto con tutti, non sono uno che crea problemi, mai avuto problemi con nessun compagno, alcuni ...

Nainggolan ad alta fedeltà : 'Via dalla Roma? Cambiare non fa per me' : Ho saltato la precedente edizione della Coppa del Mondo e ci terrei a esserci quest'anno. Ho un buon rapporto con tutti, chiedete pure. Non sono uno che crea problemi. Non ho mai avuto problemi con ...

Roma - Nainggolan : 'Non sono un piantagrane - voglio il Mondiale. Potevo andare al Chelsea' : Come calciatore questa è una delle cose migliori che si può ottenere', ha detto a Sport Voetbal Magazine. Non è un mistero il rapporto di odio e amore tra il Ninja e il ct del Belgio Martinez. In ...

Roma - Nainggolan ed il mercato : Raja racconta la sua verità e la decisione per il futuro : Raja Nainggolan è stato tra i nomi più chiacchierati del recente mercato di gennaio in casa Roma. Oltre al caso Dzeko-Chelsea, la trattativa con il Guangzhou per Nainggolan ha tenuto col fiato sospeso tutti i tifosi. Adesso il calciatore, parlando a Sportmagazine, ha raccontato la propria verità: “Non sono un piantagrane e non ho mai avuto problemi con nessun compagno, basta chiedere in giro. Potevo andare al Chelsea o potrei andare ora in altre ...

Roma - Cannavaro ammette : 'Che rimpianto non aver portato Nainggolan in Cina' : La conferma arriva direttamente da Fabio Cannavaro, tecnico del Guangzhou Evergrande , intervistato da 'Extra Time', inserto settimanale de 'La Gazzetta dello Sport': 'Ma le trattative non erano ...

Nainggolan perde un dente/ Video Roma Milan - gomitata Kessié : Di Francesco - “gli girava la testa” : Nainggolan perde un dente in Roma-Milan: Video. Incisivo cade dopo gomitata di Kessié. Eusebio Di Francesco: “gli girava la testa”. Le ultime notizie sull'insolito "infortunio"...(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 11:11:00 GMT)

Milan Gattuso trionfa - Roma è crisi/ Corsa Champions League : Cutrone e Nainggolan - gioia e dolore : Roma-Milan, il trionfo di Gattuso e le difficoltà di Di Francesco: Corsa Champions League, Cutrone e la difesa la gioa dei rossoneri, Nainggolan lo specchio dei giallorossi(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 10:52:00 GMT)

Roma - le pagelle : c'era una volta Nainggolan - Fazio in bambola : ALISSON 6,5 Un supereroe di una squadra fragile e che non sa più difendere. Un miracolo , su Kalinic, al vento. PERES 5,5 Nel primo tempo tampona discretamente i 'sinistri' del Milan, crolla nella ...

Roma - Totti sempre da leader : 'Schick è super. E Nainggolan non si discute' : Roma - La Roma vive una fase delicata della sua stagione, tra il campionato in cui lotta per un posto in Champions League con Lazio e Inter e nella stessa competizione europa che la vedrà ospitare il ...