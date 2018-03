Roma | Manolas | ' Adesso vogliamo i quarti di Champions League'

Roma-Torino 3-0 - gol di Manolas - De Rossi e Pellegrini : Con il cuore ancora rotto dall'emozione per la morte di Astori la Roma porta a casa una vittoria importantissima in chiave Champions League. Sia per quella attuale , la sfida di martedì pRossimo con ...

Serie A. Roma - tre lampi con vista Champions : Manolas - De Rossi e Pellegrini affondano il Torino : GialloRossi con la testa allo Shakhtar, primo tempo da dimenticare. Nella ripresa sono sufficienti poche accelerazioni per mandare alle corde i granata, scomparsi dal campo

Pagelle Roma-Torino 3-0 - Manolas goleador : Pagelle Roma-Torino 3-0- La Serie A torna in campo dopo la tragica morte di Davide Astori, il difensore della Fiorentina è stato trovato morto in albergo prima della gara di campionato contro l’Udinese. La 28^ giornata del massimo torneo italiano si apre con il botto, si sono affrontare Roma e Torino in una gara che ha regalato grosse emozioni. L’inizio della partita è di marca ospite, la squadra di Mazzarri tiene bene il campo e ...

Roma-Torino 3-0 : Manolas più De Rossi e Pellegrini - granata ko : Nell'anticipo della 28esima giornata la Roma ha battuto il Torino per 3-0 allo stadio Olimpico e si è confermata terza in classifica. La partita l'hanno decisa i gol di Manolas, De...

Roma-Torino 1-0 La Diretta Manolas sblocca la partita : Torna in campo la Serie A dopo i rinvii delle partite domenicali della scorsa settimana a seguito dell'immane tragedia che ha colpito il mondo del calcio, con la morte del povero Davide Astori. All'Olimpico si sfidano, nell'anticipo del venerdì sera, Roma e Torino; i giallorossi vogliono dare continuità al risultato colto a Napoli, i ...

