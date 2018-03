Roma | emergenza buche Campidoglio | Non chiudiamo strade Aperta inchiesta

Roma - emergenza buche. Tecnici del comune : "Chiudere alcune strade". Aperta inchiesta : Gatta, assessore ai Lavori Pubblici del Campidoglio, assicura che ci saranno risarcimenti per i danni provocati ai cittadini dalle buche. Piano straordinario. Ma la magistratura apre inchiesta su ...

Buche a Roma - Procura apre inchiesta sulle strade/ E' emergenza - il piano : "copertura di 50 mila in un mese" : Buche a Roma, Procura apre inchiesta sulle strade. Esposti dei cittadini, costruttori: servono 250 milioni. Secondo l’Acer sono necessari più di un miliardo di euro per cinque anni(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 20:53:00 GMT)

La Procura dovrebbe affidare alcune consulenze tecniche per capire le ragioni del cedimento del manto stradale dopo il maltempo dei giorni scorsi. Il Campidoglio corre ai ripari e annuncia un piano straordinario da circa 17 milioni di euro.

Dopo gli esposti presentati da diverse associazioni di consumatori che denunciavano la situazione critica del manto stradale

Roma - l'emergenza buche è occasione per dimostrare la voglia di fare : Come sarà il rapporto tra Virginia Raggi e Nicola Zingaretti? I risultati del voto ci danno alcuni segnali. Il Pd, grazie al successo personale del presidente, si è ripreso una risicata leadership in ...

Roma, è di nuovo emergenza buche: causa maltempo strade "groviera" | E su Facebook…. Mentre i Romani sono costretti agli slalom, a piedi come in macchina, il Campidoglio corre ai ripari mettendo sul piatto risorse aggiuntive

Neve - gelo e frane : l'Emilia-Romagna chiede lo stato d'emergenza : BOLOGNA - La Regione Emilia-Romagna ha deciso di chiedere lo stato d'emergenza nazionale per le nevicate e l'ondata di maltempo dei giorni scorsi, che hanno colpito soprattutto le aree appenniniche. ...

La Giunta regionale dell'Emilia-Romagna ha deciso di chiedere lo stato d'emergenza nazionale a seguito delle abbondanti e prolungate nevicate, soprattutto nelle aree appenniniche, e dell'ondata di Maltempo che ha colpito l'Emilia-Romagna dalla settimana scorsa. La decisione – presa nella seduta di oggi pomeriggio – arriva dopo le segnalazioni che continuano ad arrivare in Regione e alla Agenzia regionale di protezione civile da ...

Raggi: Siamo intervenuti subito con 190 mezzi Roma – Virginia Raggi, sindaca di Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni. E' intervenuta ai microfoni di 'RadioRadio'. All'inizio dell'emergenza neve...

Maltempo Rimini - emergenza freddo : numerosi interventi di soccorso dei carabinieri sulla riviera Romagnola : Ore di lavoro incessante per i militari dell’arma della compagnia di Riccione che al passaggio di “Buran” sulla riviera romagnola hanno dispiegato sul territorio decine di pattuglie. L’attività dei carabinieri di tutta la provincia – sotto le indicazioni del comandante provinciale, Col. Giuseppe Sportelli – infatti, anche in occasione della eccezionale ondata di Maltempo sta continuando in queste ore, ...

Ferrovie - emergenza grave in nodo Roma : Alla luce del bollettino meteo emanato dalla Protezione Civile, permane lo stato di emergenza grave per gelo nell'area e nel nodo ferroviario di Roma . Per la giornata di domani 28 febbraio sarà ...