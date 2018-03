Ritratto dell’Italia dopo il voto attraverso grafici e mappe

Inseguendo la felicità - tra Compro Oro e recupero crediti a domicilio - su Sky il Ritratto dell’Italia che vive in povertà : In Italia quasi cinque milioni di individui, secondo i dati Istat, vivono in una condizione di povertà assoluta. Ciò significa che non riescono ad acquistare neanche i beni essenziali, necessari per un’esistenza decorosa. Alcune di queste storie sono al centro del documentario Inseguendo la felicità, un ritratto, a tratti duro e impietoso, della realtà quotidiana di un’Italia in difficoltà, in onda in prima tv domenica 14 gennaio alle 21.15 su ...