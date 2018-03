Ritratto dell’Italia dopo il voto attraverso grafici e mappe : Cos’hanno votato i giovani? Quante donne sono state elette? Nel sud cos’è successo? Dati e mappe. Leggi

[Il Ritratto] Il precipizio del rottamatore. Dalla ruota della fortuna a padrone del Paese. Ascesa e caduta di un leader troppo veloce : ... è il presidente del Consiglio più giovane della nostra storia, classificato Dalla rivista americana Fortune come la terza persona con meno di 40 anni più influente nel mondo. Ed è questo il suo ...

Usa - lo stupore della bimba afroamericana davanti al Ritratto di Michelle Obama : Lo scatto di questa bambina ha fatto il giro del mondo grazie ai social network, dopo essere stata pubblicata da uno dei visitatori: ''Io e mia moglie Donna siamo lieti di aspettare in fila dietro ...

[Il Ritratto] I no a Craxi - gli scontri con Dell'Utri e le battaglie per i diritti. L'indipendenza a tutti i costi del maratoneta Mentana : E durante il G8 di Genova fa cronaca : che vuol dire non essere molto teneri con il governo. Non vota Forza Italia. Anzi, non vota proprio, a scanso di equivoci: «Ho smesso di votare nel '94. Sono ...

Vittorio Feltri - il Ritratto finale di Napolitano : 'Bacio della morte - ogni volta che parla...' : Il discorso dell' ex capo dello Stato ci ha impressionato, sapendo che lui non ha mai azzeccato una previsione politica. Abbiamo pensato che la sua sviolinata portasse alla lunga sfiga al presidente ...

Ellen Page ed Emma Portner - il Ritratto dell’amore : Ellen Page è una romantica. L’attrice, 31 anni appena compiuti, dimostra di essere felice baciando la (neo) moglie Emma Portner all’anteprima del suo nuovo thriller, The Cured (dal 23 febbraio nelle sale americane). Sono a Los Angeles e hanno occhi solo l’una per l’altra. Le due si sono incontrate a metà 2017 ed è stato il classico colpo di fulmine. Emma fa la ballerina (è nota soprattutto per aver partecipato a un video ...

[Il Ritratto] Chi è il direttore del museo egizio diventato un eroe grazie all'arroganza dei politici. La storia incredibile dell'uomo dei ... : Christian Greco, 42 anni, vicentino di Arzignano, direttore del museo egizio di Torino, è diventato il simbolo delle vittime dell'arroganza dei nostri politici. Che poi, più che vittima ormai è un ...

Frida Kahlo - il Ritratto inedito dell'artista fra grazia e disgrazia : L'ammaliante biografia non deve distogliere l'attenzione dalla forza espressiva della pittrice: nelle quattro sezioni in cui è scandita la mostra , Donna, Terra, Politica, Dolore, scopriamo sì una ...

All'asta Picasso da 50 mln - Ritratto della musa e amante Marie-Thérèse - : "Femme au béret et à la robe quadrillée , Marie-Thérèse Walter, " ritrae la donna con cui l'artista ebbe una relazione e che gli diede un figlio. Il valore è legato anche all'anno in cui il quadro è ...

Nelle memorie della Wharton il Ritratto di un'epoca : Vista dal punto di vista della tradizione europea del romanzo, Edith Wharton sembra di percepirla come una scrittrice di fine Ottocento. Audace, ma non ancora libera nella forma quanto una Virginia ...

Ritratto di Liliana Segre - testimone della Shoah : Sono ormai passati trent'anni da quando Liliana Segre, classe 1930, ha cominciato la sua missione di ambasciatrice nelle scuole con il nobile e doloroso compito di portare la sua testimonianza dell'orrore della Shoah, la deportazione degli ebrei a causa delle leggi razziali. Deportazione di cui lei e milioni di altre persone furono vittime durante il periodo fascista, il delirio fascista e a cui riuscì a sopravvivere dopo aver perso nel lager di ...

Il Ritratto Il tramonto di De Benedetti - la tigre che ha sconfitto il capitalismo familista e cassandra della sinistra : Se c'è una cosa che ha sempre saputo fare, è quella di trasformare in oro quasi tutto quello che tocca. L'ultima volta, diciamo che ha esagerato: appena ha saputo da Renzi che la riforma delle banche ...

Inseguendo la felicità - tra Compro Oro e recupero crediti a domicilio - su Sky il Ritratto dell’Italia che vive in povertà : In Italia quasi cinque milioni di individui, secondo i dati Istat, vivono in una condizione di povertà assoluta. Ciò significa che non riescono ad acquistare neanche i beni essenziali, necessari per un’esistenza decorosa. Alcune di queste storie sono al centro del documentario Inseguendo la felicità, un ritratto, a tratti duro e impietoso, della realtà quotidiana di un’Italia in difficoltà, in onda in prima tv domenica 14 gennaio alle 21.15 su ...