Ricerca | le fake news volano via Twitter | appello su Science per una lotta globale

In rete impazzano i sondaggi fake : l'ira degli istituti di Ricerca : L'abitudine è brutta, per non dire pessima, ma ad ogni tornata elettorale si ripete puntuale: in attesa della chiusura delle urne e dei primi exit-poll, il web si riempie di sondaggi più o meno credibili, ma comunque tutti falsi.Sin dalle prime ore di stamattina, sui social, sui siti e anche nelle chat come WhatApp girano infatti finte rilevazioni elettorali che attribuiscono ai vari partiti le percentuali di gradimento più fantasiose. ...