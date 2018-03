Ricerca | 17enne premiato da Mattarella per uno studio dell’Ifc-Cnr

meteoweb.eu

(Di venerdì 9 marzo 2018) Lunedì 12 marzo alle ore 11.00 il presidente della Repubblica Sergioconferirà al diciassettenne ferrarese Simone Borsetti l’attestato d’onore di ‘Alfiere della Repubblica’, per aver dato “un contributo fondamentale a un progetto di cittadinanza attiva, finalizzato a migliorare l’ambiente e la salute nel proprio territorio. Sulla base di un monitoraggio su indici ambientali e di un sondaggio relativo alla percezione dei cittadini, sono state formulate proposte concrete, che sono state poi accolte nel Piano urbano per la mobilità sostenibile della città di Ferrara.” L’attività si è realizzata con il progetto ‘Life Gioconda’, dedicato al coinvolgimento giovanile nelle decisioni in materia di ambiente e salute coordinato dall’Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche (Ifc-Cnr) e co-finanziato dalla Commissione europea. A ...