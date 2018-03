Ascolti tv - Montalbano in Replica supera i 6 milioni e piega Mediaset : Non ce n'è per nessuno. Non importa se in replica, Montalbano riesce sempre a tenere incollati allo schermo milioni di italiani. Oltre 6 milioni ieri sera hanno guardato su Rai 1 l'episodio "Un...

Ascolti tv - 6 milioni di telespettatori per la Replica de Il Commissario Montalbano : Anche se in replica, Il Commissario Montalbano continua a vincere: sono stati infatti 6 milioni 31mila i telespettatori che hanno rivisto l’episodio “Un covo di vipere” che ha vinto il prime time del 6 marzo con il 24.8% di share. Ascolti tv prime time La serata prevedeva anche su Canale 5 il film American Sniper di Clint Eastwood che ha raggiunto 2 milioni 318mila telespettatori (10.5% di share). Su La7 diMartedì è stato ...

Ascolti TV | Martedì 6 marzo 2018. Montalbano in Replica (24.8%) doppia American Sniper (10.5%). DiMartedì al 9.1% : Il Commissario Montalbano - Un Covo di Vipere Su Rai1 la replica de Il Commissario Montalbano – Un Covo di Vipere ha conquistato 6.031.000 spettatori pari al 24.8% di share. Su Canale 5 American Sniper ha raccolto davanti al video 2.318.000 spettatori pari al 10.5% di share. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ha interessato 1.727.000 spettatori pari al 7.3% di share. Su Italia 1 Harry Potter e i doni della Morte – Parte I ha ...

Replica Montalbano 2018 : info streaming episodio del 6 marzo su Raiplay : Martedì 6 marzo viene riproposto in prima serata su Rai 1 il commissario Montalbano. Dopo il successo dei nuovi episodi della dodicesima stagione e una piccola pausa in cui è andato in onda il film La mossa del cavallo, ritorna il commissario più amato dal pubblico con la rimessa in onda di un episodio dell'undicesima stagione "Un covo di vipere". La puntata che andrà in onda questa sera alle 21.25 circa potrà essere rivista in Replica streaming ...

Torna Il commissario Montalbano : dal 6 marzo gli episodi in Replica : Dopo il grande successo degli ultimi due episodi in prima tv, Torna in replica Il commissario Montalbano. La dodicesima stagione, con “La giostra degli scambi” e “Amore”, è stata trasmessa da Rai 1 di lunedì, il 12 e il 19 febbraio scorsi. Ora, in vista delle elezioni politiche, cambierà giorno di programmazione: vediamo quando e con quali episodi andrà in onda. Il commissario Montalbano Torna in replica e cambia ...