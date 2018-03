Reddito di cittadinanza | crescente richiesta del modulo | disinformazione?

Modulo Inps richiesta Reddito di cittadinanza : si diffonde sui social - Ultime Notizie Flash : Modulo Inps richiesta reddito di cittadinanza: si diffonde sui social il modello che servirebbe per chiedere il reddito di inclusione ma si tratta chiaramente di una bufala

Sul web spunta il modulo per il Reddito di cittadinanza : satira su M5s : Non si tratta di una fake news, come alcuni scrivono, né di una bufala. Piuttosto di una simpatica boutade, una presa in giro. satira, insomma. Di quella con cui un tempo eravamo quasi tutti in grado di sorridere. Il (finto) modulo di richiesta del reddito di cittadinanza è apparso in queste ore sui social network (guarda la foto) e diversi account di WhatsApp ne hanno ricevuto (almeno) una copia.Il modello NTGF/01 dell'Inps con cui i ...

Reddito di cittadinanza : Dateci i moduli M5s. Al Sud i Caf assediati : La vittoria alle urne è alle spalle da neanche da una settimana, ma la corsa al Reddito di cittadinanza è già scattata. Accade in Puglia, anzi nella nuova Puglia a cinque stelle visto che da queste parti il M5s ha fatto il pieno di voti con punte del 44 per cento così come nelle altre regioni meridionali. Risultato: una volta concluse le elezioni e certificata la valanga pentastellata a sud di Roma, a decine si sono presentati nei Caf di Bari e ...

