Quale sarà il prossimo governo? Ecco il giorno esatto di quando si saprà

Blastingnews

: Francia, il sesso sotto i 15 anni sarà 'stupro' Così Macron rivoluziona il codice penale - jenniferpas90 : Francia, il sesso sotto i 15 anni sarà 'stupro' Così Macron rivoluziona il codice penale - 1033ceb974f14da : Se tu fossi un'automobile, quale tipo di automobile sar… — Eh bella domanda, non so Ma diciamo che non mi dispiac… -

(Di venerdì 9 marzo 2018) Come ben sapete ormai i risultati delle urne non hanno portato a nessun vincitore, gia' dai primi exit poll usciti poco dopo le 23 di domenica scorsa si era capito che nessun partito o coalizione avrebbe superato il 40%. Questo si traduce con l'impossibilita' della coalizione di centrodestra, che ha preso più voti di tutti ma non abbastanza, di formare il nuovo esecutivo. Ora la palla passa al presidente della Repubblica che dovra' valutare e ascoltare le intenzioni di tutte le forze che hanno superato lo sbarramento e dunque sono entrate in parlamento. La distribuzione dei seggi Il partito di Matteo Salvini, la #lega, ha ottenuto la maggioranza dei voti all'interno della coalizione di centrodestra dove erano presenti anche Forza Italia, Fratelli d'Italia e Noi con l'Italia. Secondo l'accordo sottoscritto VIDEO dai leader dei partiti di coalizione chi avesse ricevuto più ...