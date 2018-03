Probabili Formazioni Psg-Metz Ligue 1 | 10-03-2018

Diretta Roma-Torino : Probabili Formazioni - tempo reale dalle 20.45 e dove seguirla in tv : 1 di 3 Successiva ROMA - Dopo il gran colpo a Napoli , la Roma torna in campo questa sera, nell'anticipo della 28ª giornata di Serie A. I giallorossi affrontano il Torino all' Olimpico e, oltre ...

Probabili Formazioni Bayern Monaco – Amburgo - 26^ Giornata Bundesliga 10-3-18 : Altra tappa di avvicinamento verso il 28° Meinsterschaft (il sesto di fila) per il Bayern Monaco, che sabato potrebbe dare un ulteriore spallata sia al campionato, sia ad un Amburgo sempre più in crisi e sempre più vicino alla retrocessione. I bavaresi hanno ben 20 punti di vantaggio sulla seconda, ovvero lo Schalke 04, e tra qualche settimana potrebbe già festeggiare la vittoria del titolo. Inoltre la squadra di Heynckes avrà la ...

Probabili Formazioni Malaga – Barcellona - 28^ Giornata Liga 10-3-18 : Probabili formazioni Malaga – Barcellona, 28^ Giornata Liga, ore 20.45: analisi e pronostico Il Barcellona prova la fuga in vista della gara di ritorno di Champions League contro il Chelsea di Conte. I blaugrana saranno impegnati alla “La Rosaleda” di Malaga, in un testacoda che potrebbe nascondere qualche insidia. Gli uomini di Valverde hanno vinto lo scontro diretto con l’Atletico Madrid, grazie ad una ...

Probabili Formazioni Manchester United-Liverpool - Premier League 10-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Manchester United-Liverpool, Premier League 2017/2018, Ore 13.30: Tutti titolari per entrambe le squadre. Il 30°turno di Premier League si apre con il big match di giornata dell’Old Trafford tra i padroni di casa del Manchester United e gli acerrimi rivali del Liverpool. Red Devils che vengono da ben 3 vittorie consecutive in campionato, che gli hanno permesso di mantenere la 2^piazza in vista della ...

Probabili Formazioni Eibar – Real Madrid - 28^ Giornata Liga 10-3-18 : E’ tornato a correre il Real Madrid bi-campione d’Europa e, dopo aver fatto fuori il Psg e aver raggiunto i quarti di finale, la squadra di Zidane vuole rimontare anche in campionato. La sfida di sabato alle 13 nello Stadio Municipal di Ipurua contro l’ostico Eibar, è un chiaro test per vedere se i Blancos sono in salute o meno. Gli ospiti sono in netta ripresa e, dopo una prima parte di stagione decisamente deludente, ...

Milan Arsenal in diretta : Probabili Formazioni e risultato LIVE dalle 19 : probabili formazioni Milan , 4-3-3, : G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu. All. Gattuso Arsenal , 4-3-3, : Ospina; Chambers, ...

