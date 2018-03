PIT STOP | Ferrari 488 Pista | il Cavallino più potente di sempre FOTO

Muore Davide Astori - caPITano della Fiorentina : stop serie A e B. Salta il derby di Milano : Il capitano della Fiorentina Davide Astori è morto in nottata pare per cause naturali. «L'idea è che il giocatore sia deceduto per un arresto cardiocircolatorio per cause naturali» ha...

Volantino Gamestop fino al 28 marzo - strePIToso prezzo su Super Mario Odissey - Zelda e tanti altri : Come ogni mese, sempre calde sono le pagine del Volantino Gamestop che, come di consueto, torna sulla scena con una serie di offerte assolutamente interessanti per tutti coloro che sapranno spucliare adeguatamente tra le numerose proposte del venditore. A un anno di distanza dalla release ufficiale sul mercato, non potevano ovviamente mancare una serie di promozioni studiate ad hoc per celebrare la ricorrenza di Nintendo Switch, la console ...

Raggi : “Stop diesel nel centro di Roma dal 2024” Milano “copia” la CaPITale ma con calma : dal 2030 : Raggi: “Stop diesel nel centro di Roma dal 2024” Milano “copia” la Capitale ma con calma: dal 2030 Per la sindaca “dobbiamo avere il coRaggio di adottare misure forti”. Nel capoluogo lombardo – nonostante i gravi problemi di inquinamento – ci vorranno ben sei anni in più per diventare diesel-free. Intanto dal tribunale di Lipsia […] L'articolo Raggi: “Stop diesel nel centro di Roma dal ...

Raggi : "Stop diesel nel centro di Roma dal 2024" Milano "copia" la CaPITale ma con calma : dal 2030 : Per la sindaca "dobbiamo avere il coRaggio di adottare misure forti". Nel capoluogo lombardo - nonostante i gravi problemi di inquinamento - ci vorranno ben sei anni in più per diventare diesel-free. Intanto dal tribunale di Lipsia arriva una decisione storica nella patria dell'auto

Serie A Chievo - stop Giaccherini : trauma al quadriciPITe : VERONA - Primo gol ma anche primo infortunio per Emanuele Giaccherini , il rinforzo di lusso del mercato invernale del Chievo Verona . Oggi, alla ripresa dei lavori, l'ex Napoli non si è visto in ...

F1 McLaren - Goss : «Ci saranno tempi migliori e più PIT stop» : TORINO - Per il mondiale 2018 Pirelli ha introdotto due nuovi pneumatici, Superhard e Hypersoft. Secondo Tim Goss, direttore tecnico della McLaren, il miglioramento sui tempi andrà dal mezzo secondo ...

PIT STOP : gli italiani fanno sparire la Tesla che Musk ha spedito nello spazio : GLI italiani fanno sparire nello spazio LA Tesla - Lo streaming live sarà infatti disponibile su Virtual Telescope Project, un progetto italiano dedicato allo streaming di filmati in tempo reale, ...

Roma : domenica ecologica - stop auto e moto nella CaPITale : domenica ecologica a Roma: stop auto e moto dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19 Roma – Domani, domenica 11 febbraio torna, dopo qualche... L'articolo Roma: domenica ecologica, stop auto e moto nella Capitale su Roma Daily News.

Zona Euro - PIT STOP delle vendite al dettaglio a dicembre : Peggiora come da attese a dicembre il settore retail in EuroZona . Secondo l'Eurostat, le vendite al dettaglio sono scese dell'1,1% dopo il +2% di novembre. Il dato è perfettamente in linea con il ...

INFORTUNIO VERDI / Lesione al biciPITe femorale destro per l'attaccante del Bologna : 30 giorni di stop : INFORTUNIO VERDI, Lesione al bicipite femorale destro per l'attaccante del Bologna di Roberto Donadoni che è stato vicino al Napoli nella sessione di calciomercato. stop di 30 giorni.(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 18:19:00 GMT)

PIT STOP : Formula 1 - addio alle ragazze ombrelline! FOTOGALLERY : Non crediamo che tale pratica sia appropriata o rilevante per la F.1 e per i suoi fan, vecchi e nuovi, nel mondo'. I PERCHE' DELL'addio AD UNA CARA E VECCHIA USANZA - Coloro che cercano sempre di ...

Serie A Bologna - stop Verdi : lesione al biciPITe : Bologna - Cattive notizie per il Bologna : Roberto Donadoni dovrà fare meno di Simone Verdi nel prossimo futuro. I tempi di recupero non sono ancora certi, ma in questo caso è difficile che possa ...

24 Ore Daytona 2018 : Grand American - che spettacolo. Fernando Alonso per la vittoria : notte - PIT-stop - doppiaggi e tante difficoltà : Sale l’attesa in Florida dove nel weekend del 27-28 gennaio si correrà la 24 Ore di Daytona, la corsa di durata più importante negli Stati Uniti d’America, l’evento automobilistico per eccellenza insieme alla 500 Miglia di Indianapolis. I motori si stanno per accendere, la prima corsa dell’anno è dietro l’angolo: 185 piloti provenienti da 25 Paesi in rappresentanza di tutti i Continente del Pianeta, bolidi che ...

Roma - PIT STOP Dzeko : col Chelsea si chiuderà all'ultimo giro : Ancora cinque giorni, ancora circa 120 ore per mettere ogni tassello al suo posto e sistemare accuratamente il puzzle. Molto probabile che tutto si incastri perfettamente solo al fotofinish, negli ...