Piazza Affari incerta in avvio | Ftse Mib a 22 743 | 5 punti | +0 | 05% | Telecom in testa

Piazza Affari : in forte denaro Autogrill : Protagonista la società attiva nella ristorazione , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,90%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : a Piazza Affari occhi puntati su Mediaset e Tim (9 marzo 2018) : BORSA ITALIANA news. A Piazza Affari OGGI occhi puntati su Mediaset e Telecom Italia con le voci di una possibile fusione. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 03:23:00 GMT)

Piazza Affari prosegue striscia rialzi - impennata di Mediaset - Atlantia e Telecom : In attesa dei dati sul mercato del lavoro usa in arrivo domani, oggi la Bce ha mantenuto invariata la politica monetaria eliminando dal comunicato ufficiale la promessa di espandere il suo piano di ...

Piazza Affari infila il tris di rialzi - +9% Mediaset su sirene M&A : In attesa dei dati sul mercato del lavoro usa in arrivo domani, oggi la Bce ha mantenuto invariata la politica monetaria eliminando dal comunicato ufficiale la promessa di espandere il suo piano di ...

Caronte & Tourist : punta a crescita flotta - tra sfide sbarco a Piazza Affari (2) : (AdnKronos) – L’ipotesi di una ipo era stata prospettata, nel corso di una convention con i dipendenti prima di Natale, dal presidente della Caronte & Tourist, Antonino Repaci. “Abbiamo un sogno, la quotazione in Borsa. E’ molto difficile entrare nell’elite dei capitalisti italiani ma ci stiamo impegnando”, aveva detto in quell’occasione.Sull’operazione sono puntati anche i riflettori dei ...

Mediaset - sprint a Piazza Affari sulle voci di integrazione con Tim : MILANO - Seduta sprint per Mediaset a Piazza Affari. Il titolo, sospeso per eccesso di volatilità, arriva a guadagnare oltre 7 punti percentuali in mattinata. A spingere gli acquisti, secondo gli ...

Mediaset svetta a Piazza Affari : Teleborsa, - Mediaset svetta sul principale listino milanese con un rialzo del 6,71%. Arnaud de Puyfontaine in un'intervista al Messaggero ha sottolineato che l'accordo tra Mediaset e Vivendi continua ...

Mediaset svetta a Piazza Affari : Mediaset svetta sul principale listino milanese con un rialzo del 6,71%. Arnaud de Puyfontaine in un'intervista al Messaggero ha sottolineato che l'accordo tra Mediaset e Vivendi continua ad avere ...

TIM continua la corsa a Piazza Affari : Teleborsa, - continuano gli acquisti sulle azioni Telecom Italia che fin da stamane viaggia al rialzo. Il titolo ora mostra una salita del 2,52% a 0,8066 euro. Il gruppo ieri 7 marzo ha svelato i ...

Piazza Affari : senza freni IREN : Prepotente rialzo per l' utility emiliana , che mostra una salita bruciante del 3,53% sui valori precedenti. A livello comparativo su base settimanale, il trend di IREN evidenzia un andamento più ...

Avvio positivo per Piazza Affari : Francoforte dovrebbe comunque lasciare invariati tassi e politica monetaria anche se è incerto come Francoforte leggerà i dati non esaltanti su inflazione e attività economica diffusi nei giorni ...

A Piazza Affari torna lo scenario di una fusione con Mediaset : «Unisci i puntini», dice il trader. E unendo tutti i puntini dell'offensiva di Elliott su Tim si ottiene uno scenario estremamente suggestivo, che punta verso una vecchia passione di Piazza Affari: la ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari attende Draghi (8 marzo 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI resta in attesa della riunione del board della Bce e delle parole di Mario Draghi. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 03:23:00 GMT)

Piazza Affari preme ancora al rialzo. La palla passa a Draghi : Al momento riteniamo poco probabile il raggiungimento di queste ultime due soglie di prezzo almeno nell'immediato, per via anche dell'incertezza politica in Italia che potrebbe alimentare nuovi ...