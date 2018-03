ideegreen

: RT @naturaeambiente: Piante resistenti alla siccità: Piante resistenti alla siccità: piante e alberi, da coltivare in… - Alfonso0070 : RT @naturaeambiente: Piante resistenti alla siccità: Piante resistenti alla siccità: piante e alberi, da coltivare in… - naturaeambiente : Piante resistenti alla siccità: Piante resistenti alla siccità: piante e alberi, da coltivare in… - R_o_b_y_50 : @ArgentonViviana Le camelie sono piante resistenti, ma vanno curate con amore -

(Di venerdì 9 marzo 2018)e alberi, da coltivare in giardino o in vaso, che resistono beneperché, per prosperare, hanno bisogno di poca acqua. (altro…)Idee Green.