Pensioni | il focus ad oggi 8 marzo su chi potrà uscire prima dei 67 anni

Pensioni - il focus sulle novità in arrivo con la legge di bilancio 2018 Video : Con l'approvazione della #legge di bilancio 2018 sono in arrivo importanti aggiornamenti per chi si trova verso la fine della propria carriera lavorativa. Il via libera della Manovra [Video] ha portato infatti a chiarire definitivamente il quadro degli cambiamenti che troveranno attuazione a partire dal prossimo anno sul comparto previdenziale. Facciamo insieme il punto della situazione nel nostro nuovo articolo di approfondimento. Gli ...

Pensioni anticipate - focus APE volontaria : niente uscita con il no della banca Video : L'#ape volontaria non è ancora decollata, nonostante la scadenza per l'avvio della misura di flessibilita' previdenziale [Video] fosse fissata con la legge di bilancio 2017 e dovesse partire lo scorso primo maggio. Ma anche nel momento in cui dovesse finalmente diventare operativa, la pratica del lavoratore dovra' passare per il vaglio delle verifiche bancarie. La misura è infatti collegata all'erogazione di un prestito da parte delle banche, ...

Pensioni - focus sul taglio alle regole di uscita : è scontro sulla Manovra 2011 Video : Nonostante ormai risalga al lontano 2011, la Manovra Fornero continua a far discutere non solo gli italiani, ma anche gli stessi partiti. Dopo che il centro destra ha inserito la sua abolizione all'interno del proprio programma elettorale si sono infatti moltiplicate le dichiarazioni e prese di posizione da parte della politica. La questione resta la fattibilita' di una ridiscussione profonda delle attuali regole di funzionamento della ...

Pensioni anticipate - il focus all'8/01 da CODS su proroga OD e cristallizzazione Video : A to di quanto al manifestino pubblicato ieri, un certo numero di amiche, interessate alla misura ma che non hanno maturato i requisiti di accesso [Video] richiesti nei tempi utili, hanno fatto privatamente una proposta al CODS, ovvero hanno chiesto al nostro Comitato di portare avanti la questione della proroga dell’Opzione Donna partendo da un presupposto differente da quelli fino ad ora praticati e cioè di provare a chiedere al legislatore di ...

Pensioni 2018 - focus al 18 dicembre : per le donne servirà fino ad un anno in più Video : Con l'arrivo del #2018 cambiano i requisiti di maturazione dell'accesso alla pensione di vecchiaia in virtù dell'equiparazione tra #donne e uomini. La questione parte da una sentenza emessa dalla Corte di giustizia europea ormai quasi un decennio fa, con la quale si sanciva come illegittimo il differenziale esistente nei parametri di accesso alla quiescenza [Video]. Allora parliamo del lontano 2008, le donne potevano accedere alla pensione di ...