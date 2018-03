Pensioni | Draghi | stop legge Fornero? Conti pubblici importantissimi | le novità

Blastingnews

: @IlariaBifarini Senza Draghi il paese non riuscirebbe a pagare le pensioni .. non scherziamo col fuoco. Chi ha vogl… - ennioflyano : @IlariaBifarini Senza Draghi il paese non riuscirebbe a pagare le pensioni .. non scherziamo col fuoco. Chi ha vogl… - ennioflyano : @IlariaBifarini Un po’ è vero ma il problema non è certo Draghi ma le scelte degli anni 70/80 (es pensioni baby) ha… - ennioflyano : @GavinoSanna1967 No eversivo è mettere a serio rischio le pensioni anche solo mettendo in discussione l’euro. State… -

(Di venerdì 9 marzo 2018) L’idea di un possibile abolizione della riforma #dellapreoccupa non poco la troika. L’abolizione dellasarebbe tra le misure preferite dagli italiani, come in un certo senso dimostra anche il successo elettorale del Movimento 5 stelle VIDEO guidato da Luigi Di Maio e della Lega guidata Matteo Salvini che in campagna elettorale hanno molto insistito sulla riformaproponendo la Quota 100 per tutti, la #Quota 41 per i precoci, la proroga di #Opzione Donna, provvedimenti per favorire la staffetta generazionale. Tutte misure per le quali sarebbero state indicate anche le coperture finanziarie dal Movimento 5 stelle. Ma la pensa diversamente l’Europa., la Commissione europea difende laProprio ieri, mentre di discute anche di una possibile intesa tra il movimento di Beppe Grillo e il Carroccio per la formazione del ...