Pd | Zingaretti si candida a segretario Minniti | “Riflettere | rischiamo l’irrilevanza”

Pd : 'Renzi non si ricandida'. Zingaretti : 'Pronto per le primarie' : Tensione nei Dem in vista della Direzione di lunedì, e il rieletto governatore del Lazio scende in campo e, sull'intesa con M5s è chiaro: 'Restiamo all'opposizione'. Scambio di battute al vetriolo fra ...

Nicola Zingaretti si candida alla guida del PD : "Dobbiamo stare all'opposizione - modello è l'Ulivo" : Dopo Orlando e Calenda oggi a scendere in campo è uno dei pochi esponenti del Pd usciti vincitori dalla tornata del 4 marzo, il riconfermato Governatore del Lazio Nicola Zingaretti che annuncia una candidatura alle primarie del partito. L'ex premier Renzi non sarà invece tra i candidati. A salire al Quirinale per le consultazioni sarà una delegazione guidata da Martina

Nicola Zingaretti si candida alle primarie del Pd : Dopo le dimissioni di Matteo Renzi, c'è grande fibrillazione nel Partito democratico. Dopo l'iscrizione al partito del ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, che ha fatto pensare a una sua implicita candidatura alla futura leadership del partito, scende in campo in maniera chiara Nicola Zingaretti, appena rieletto presidente della Regione Lazio.Un congresso del Pd con tema "l'articolo 3 della Costituzione, l'uguaglianza" che ...

Marsilio : Zingaretti al secondo mandato per candidatura di disturbo : Roma – Marsilio: Parisi si è fermato ad un soffio da vittoria. Grazie per battaglia che ha condotto

Nicola Zingaretti : "Segretario? Io sono il candidato alla Regione Lazio" : "Segretario? Io sono il candidato della coalizione di centrosinistra alla Regione Lazio". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio e candidato del centrosinistra, Nicola...

Sanità. Marianantoni (Aidas) : "Chiediamo impegno Zingaretti e candidati" : ROMA – "Siamo qui alla Regione Lazio dove abbiamo consegnato piu' di 10mila firme". Lo ha dichiarato Zelinda Marianantoni, vicepresidente Aidas-Associazione italiana per il diritto...

Un ultrà no-vax candidato con Zingaretti : Tutino non è nuovo alla politica locale. Ha già ricoperto...

Viterbo : Paola Marchetti candidata della Lista Civica per Zingaretti Presidente : In questi anni la Regione Lazio ha portato avanti una politica turistica di successo che ha permesso ad una realtà della provincia di Viterbo, come Civita di Bagnoregio, di decuplicare le presenze, ...

Simone Petrangeli e Maria Rita Pitoni i candidati della Lista civica Zingaretti presidente : I primi artefici della Lista, Zingaretti e Smeriglio, hanno puntato su una squadra eterogenea, donne e uomini già impegnati in politica, donne e uomini che vivono i diversi settori del sociale, donne ...

Regionali Lazio - Lorenzin avverte Zingaretti : “Pronta a candidarmi” : Le Regionali del Lazio diventano un fronte di battaglia nazionale. Beatrice Lorenzin, ministro della Sanità e capo della lista moderata a fianco del Pd alle politiche, va alla guerra contro Nicola Zingaretti, governatore Pd della regione. Lo accusa: «Ha fatto una scelta, quella di accettare il veto di Liberi e uguali nei nostri confronti perché sia...

Pd-Leu - intesa sul voto nel Lazio Zingaretti sarà candidato unico Grasso-Boldrini : è tregua (per ora) : "In questi giorni ho portato all'attenzione del presidente Zingaretti le richieste emerse dall'Assemblea dei delegati di Liberi e Uguali del Lazio sul profilo politico e sui punti programmatici in tema di sanita', mobilita', ambiente, gestione dei rifiuti, lavoro". Lo afferma il leader di Liberi e Uguali, Pietro Grasso. "Ci sono tutte le condizioni per costruire un'alleanza di sinistra, pertanto "Liberi e Uguali" sosterra' la candidatura di ...

Elezioni Lazio - l’annuncio di Piero Grasso : “Liberi e Uguali sosterrà la candidatura di Nicola Zingaretti a governatore” : L’accordo nel Lazio tra Pd e LeU è a un passo. Dopo l’apertura degli scorsi giorni, la conferma è arrivata dopo l’incontro tra il leader di Liberi e Uguali, Piero Grasso, e il candidato dem Nicola Zingaretti. Ma l’intesa non piace a Civica Popolare, che critica la stretta di mano e chiede un “segnale di chiarezza” al Pd e agita lo spettro di uno strappo a livello nazionale. Il via libera all’appoggio al ...

Sergio Pirozzi - gira una brutta voce : 'C'è Zingaretti del Pd dietro la sua candidatura nel Lazio' : Alla Pisana, sede della Regione Lazio , dallo scorso ottobre gira una brutta, bruttissima parola. Questa parolina (di più, una voce) è Zingarozzi e sintetizza, come rivela Il Tempo , quello che ...

Lista civica Zingaretti : Il 14 gennaio presentazione dei primi candidati : Roma– Il Comitato di Nicola Zingaretti ha reso noto che "Il 14 gennaio presenteremo il primo nucleo di candidate e di candidati della Lista civica...