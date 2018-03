Pd | Zingaretti | ci sarò anche alle primarie | non escludo nulla

askanews

: Zingaretti: 'Primarie Pd? Io ci sarò' : - sherlock5stelle : Zingaretti: 'Primarie Pd? Io ci sarò' : - Adnkronos : Zingaretti: 'Primarie Pd? Io ci sarò' -

(Di venerdì 9 marzo 2018) Roma, 9 mar. , askanews, 'Io ci' per il Pd 'alla, non'. Così il presidente della regione Lazio, Nicola, in un'intervista a Repubblica fa il punto su quanto ...