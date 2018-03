Pd | Zingaretti c' è | Pronto a correre alle primarie del partito

Zingaretti Pronto a correre per le primarie Pd : Un congresso del Pd con tema 'l'articolo 3 della Costituzione, l'uguaglianza' che sia 'aperto e unitario' dove 'io ci sarò, anche alle primarie non escludo nulla'. Così Nicola Zingaretti, rieletto ...

“Rinascita” Pd - Nicola Zingaretti : pronto a correre per le primarie : “Rinascita” Pd, Nicola Zingaretti: pronto a correre per le primarie Il governatore del Lazio spinge per un modello di politica e alleanze “che rilancia lo spirito dell’Ulivo, anche a livello nazionale”. Continua a leggere L'articolo “Rinascita” Pd, Nicola Zingaretti: pronto a correre per le primarie proviene da NewsGo.

"Rinascita" Pd - Nicola Zingaretti : pronto a correre per le primarie : Il governatore del Lazio spinge per un modello di politica e alleanze "che rilancia lo spirito dell'Ulivo, anche a livello nazionale".

Pd : 'Renzi non si ricandida'. Zingaretti : 'Pronto per le primarie' : Tensione nei Dem in vista della Direzione di lunedì, e il rieletto governatore del Lazio scende in campo e, sull'intesa con M5s è chiaro: 'Restiamo all'opposizione'. Scambio di battute al vetriolo fra ...

Pd - Zingaretti : "Pronto per le primarie" : 9.02 "Io ci sarò". Nicola Zingaretti,rieletto presidente della Regione Lazio risponde così a Repubblica a proposito delle primarie del Pd aggiungendo "anche alle primarie, non escludo nulla". Sull'intesa con M5S è netto: "Restiamo all'opposizione". Il motivo dei 341mila voti presi in più del Pd alle politiche? " Buona amministrazione e rilancio dello spirito delL'Ulivo". E su Renzi spiega: "Un'esperienza che non possiamo liquidare" e lo ivita ...

Pd - Zingaretti scende in campo "Pronto a correre alle primarie" "Rilanciamo lo spirito dell'Ulivo" : Nicola Zingaretti scende in campo per la guida del Pd. Il presidente della Regione Lazio annuncia che partecipera' alla "rigenerazione" del partito. "Io ci saro'", dice. Anche alle primarie? "Anche alle primarie, non escludo nulla". Zingaretti rilancia il modello Lazio a livello nazionale. "Abbiamo fatto l'accordo con Liberi e Uguali - Segui su affaritaliani.it

LUCA Zingaretti/ Pronto al ritorno del Commissario Montalbano (Che tempo che fa) : Tra poco più di una settimana, su Rai 1 tornerà Il Commissario Montalbano. LUCA ZINGARETTI ne parlerà oggi, come ospite della puntata di Che tempo che fa(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 07:33:00 GMT)

Berlusconi pronto a schierare Bossi. Per il Lazio è Parisi l'anti-Zingaretti : Salvini non ha deciso sul Senatùr: l'ipotesi di un seggio con Forza Italia. La Lega esclude gli uomini di Maroni e fa correre Bongiorno a Torino Il centrodestra ha finalmente sciolto il rebus della ...