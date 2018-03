Pd tra Aventino e confronto con M5S

huffingtonpost

(Di venerdì 9 marzo 2018) Chi mi conosce sa che di tutto posso essere sospettato meno che di indulgenza verso il corso renziano. Semmai il contrario. Da gran tempo mi sono sgolato a denunciare che Matteo Renzi avrebbe snaturato il Pd pensato nel solco dell'Ulivo.Di più: che egli lo avrebbe portato alla rovina. Dal motto "uniti per unire" (l'unità del centrosinistra a servizio dell'unità del Paese) dell'Ulivo al "miracolo negativo" di Renzi, cui è riuscito di dividere il Pd, il centrosinistra, il Paese. Persino sul fronte più delicato e sensibile: la Costituzione.Ora, dopo la disfatta, ancorché con clamoroso e colpevole ritardo, a dio piacendo, dentro il Pd, monta la convinzione che ci si debba sollecitamente liberare di Renzi e della sua cerchia di amici che hanno preso in ostaggio il Pd ma che, incredibilmente, si ostinano a resistere.Tuttavia ho come l'impressione che ...