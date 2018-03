Pd | Minniti lancia l' allarme | Ora rischiamo di diventare irrilevanti

Clemente Mastella lancia un appello al ministro Minniti : "Neve e gelo hanno creato disagi - si voti anche lunedì" : "Considerata l'eccezionale ondata di maltempo che sta investendo il nostro Paese e, in particolare, anche il Mezzogiorno, chiedo al ministro dell'Interno se, con proprio decreto, estenda il voto anche alla giornata di lunedì 5 marzo, almeno fino alle ore 14". È l' appello che il sindaco di Benevento, Clemente Mastella , lancia al ministro Minniti ."Credo - aggiunge Mastella - che ci saranno difficoltà anche per la composizione ...

Più uomini e fondi - il "piano Minniti" per rilanciare Castel Volturno : Più uomini per garantire sicurezza e maggiori finanziamenti per rilanciare lo sviluppo. Anche - e soprattutto - in un territorio ad altissimo tasso di illegalità come quello di Castel Volturno. ...