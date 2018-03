Pattinaggio di figura | Mondiali junior 2018 | Anastasia Skoptcova e Kirill Aleshin sul

Pattinaggio di figura - Mondiali junior 2018 : Alexandra Trusova al comando dopo il corto femminile - Lucrezia Beccari passa il taglio : Terza giornata di competizioni presso l’Arena Armeec di Sofia, capitale della Bulgaria, dove sono attualmente in corso i Campionati Mondiali junior di Pattinaggio di figura 2018. Il programma odierno prevedeva lo svolgimento del programma corto femminile, con la partecipazione di ben quarantaquattro atlete. Attesissima, la tredicenne russa Alexandra Trusova ha dato un nuovo saggio del suo talento, ottenendo il miglior risultato di ...

Pattinaggio di figura - Mondiali junior 2018 : Alexei Krasnozhon comanda il corto maschile - Matteo Rizzo in sesta posizione ma vicino al podio : Seconda giornata di competizioni presso l’Arena Armeec di Sofia, capitale della Bulgaria, dove sono attualmente in corso i Campionati Mondiali junior di Pattinaggio di figura 2018. Il programma odierno prevedeva lo svolgimento dell’infinito programma corto maschile, con ben quarantotto atleti iscritti. Favorito della vigilia, lo statunitense Alexei Krasnozhon ha confermato il suo status ottenendo la prima posizione di questo primo ...

Pattinaggio di figura - Mondiali junior 2018 : i russi Anastasia Skoptcova / Kirill Aleshin comandano la short dance - tredicesimi Chiara Calderone e Pietro Papetti : Si sono aperti quest’oggi a Sofia, capitale della Bulgaria, i Campionati Mondiali junior di Pattinaggio di figura 2018, con la short dance come prima prova in programma. Al comando della classifica troviamo i russi Anastasia Skoptcova / Kirill Aleshin, già quinti lo scorso anno, che hanno ottenuto un nuovo primato personale con 66.44 punti, ottenendo 34.68 punti di technical elements e 31.76 punti di components. La coppia russa sembra ...

Pattinaggio di figura - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron portabandiera della Francia nella cerimonia di chiusura : Saranno i pattinatori Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron, medagliati d’argento nella danza, i portabandiera della Francia nella cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici di PyeongChang 2018. Il Pattinaggio di figura sarà dunque ben rappresentato nell’ultimo atto della rassegna a cinque cerchi, visto che, come noto, Carolina Kostner porterà il tricolore italiano, mentre il Brasile ha designato per la stessa funzione Isadora ...

Carolina Kostner - Pattinaggio figura/ Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 - caccia al secondo bronzo : Carolina Kostner, pattinaggio figura. Olimpiadi invernali PyeongChang 2018, l’azzurra è sesta. L’atleta italiana potrebbe competere per la medaglia di bronzo(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 11:35:00 GMT)

Kostner sesta dopo il programma corto nel Pattinaggio figura : Pattinando sulla musica del 'Cigno nero', Zagitova raccoglie 82,92 punti, nuovo record del mondo, mentre sul 'Notturno' di Chopin Medvedeva racimola 81,61 punti. Terza la canadese Kaetlyn Osmond a 78,...

Carolina Kostner - Pattinaggio figura/ Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 - l’azzurra è sesta : Carolina Kostner, pattinaggio figura. Olimpiadi invernali PyeongChang 2018, l’azzurra è sesta. L’atleta italiana potrebbe competere per la medaglia di bronzo(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 09:52:00 GMT)

Pattinaggio di figura - Olimpiadi PyeongChang 2018 : pochi rimpianti per Cappellini-Lanotte; missione compiuta per Guignard-Fabbri : Decisamente positivo il bilancio dei danzatori sul ghiaccio Anna Cappellini-Luca Lanotte e Charlène Guignard-Marco Fabbri, rispettivamente sesti e decimi classificati alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Esattamente come successo con le coppie di artistico, anche nella specialità della danza entrambe le coppie azzurre sono riusciti a classificarsi tra le prime dieci dell’Olimpo in una delle gare più emozionanti che la rassegna a ...

Pattinaggio di figura - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Tessa Virtue e Scott Moir da leggenda dopo una danza che è già nella storia : La gara di danza dei Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018 ha emesso il proprio verdetto, premiando la coppia canadese composta da Tessa Virtue e Scott Moir, un binomio che oramai è entrato di diritto nella leggenda di questa disciplina. I rappresentanti della foglia d’acero vantavano già un titolo olimpico, conquistato nel 2010 a Vancouver, di fronte al pubblico di casa, quando divennero la coppia più giovane di sempre a fregiarsi ...

Pattinaggio di figura - Olimpiadi invernali Pyeongchang 2018 : Tessa Virtue e Scott Moir tornano all’oro olimpico! Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron si fermano a meno di un punto : Prosegue, sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena, il programma del Pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici invernali di Pyeongchang 2018. Questo martedì abbiamo visto all’opera le coppie della danza impegnate nella free dance, al termine della quale sono state assegnate le medaglie. Già campioni olimpici a Vancouver 2010, i canadesi Tessa Virtue e Scott Moir sono riusciti a confermarsi dopo aver già stabilito il primato mondiale della danza ...

LIVE Pattinaggio di figura - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Cappellini-Lanotte - credeteci! Assalto al podio nella danza! Guignard-Fabbri nella top ten! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del programma libero di danza alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il Pattinaggio di figura assegna delle medaglie importanti e l’Italia vuole essere assoluta protagonista: Anna Cappellini e Luca Lanotte ci devono credere, devono provarci fino in fondo, devono sognare in grande e sfruttare l’occasione della vita. Gli azzurri sono quinti dopo il programma corto e sono distaccati di ...

LIVE Pattinaggio di figura - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Cappellini-Lanotte - credeteci! Assalto al podio nella danza! : OASport vi propone la DIRETTA LIVE del programma libero di danza alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non perdersi ...

LIVE Pattinaggio di figura - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Cappellini-Lanotte - credeteci! Assalto al podio nella danza! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del programma libero di danza alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il Pattinaggio di figura assegna delle medaglie importanti e l’Italia vuole essere assoluta protagonista: Anna Cappellini e Luca Lanotte ci devono credere, devono provarci fino in fondo, devono sognare in grande e sfruttare l’occasione della vita. Gli azzurri sono quinti dopo il programma corto e sono distaccati di ...

Pattinaggio di figura - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Charlène Guignard e Marco Fabbri - sfida alla coppia inglese per la top 10 : Nella short dance andata in scena questa notte gli atleti azzurri Charlène Guignard e Marco Fabbri si sono classificati in undicesima posizione con 68.16 punti, suddivisi in 34.19 (tecnico) e 34.19 (componenti del programma). La coppia allenata da Barbara Fusar Poli è stata protagonista di un programma solido macchiato da un errore sulla sequenza di twizzles, elemento con cui hanno perso l’ormai consolidato livello 4 guadagnando solo ...