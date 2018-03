Paralimpiadi invernali 2018 | l' Italia in pista senza donne

Le Paralimpiadi invernali 2018 iniziano oggi : Con la cerimonia di apertura allo Stadio Olimpico di Pyeongchang, in Corea del Sud: l'Italia partecipa con 26 atleti The post Le Paralimpiadi Invernali 2018 iniziano oggi appeared first on Il Post.

Paralimpiadi invernali PyeongChang 2018 : chi vincerà il medagliere? : Mancano oramai poche ore alla cerimonia d’apertura dei Giochi Paralimpici invernali di PyeonChang 2018, che vedranno l’assegnazione di ottanta titoli (non il record assoluto, visto che nel 1994 furono addirittura 133, ma con regolamenti e categorie diverse). In assenza della Russia, vincitrice del medagliere quattro anni fa a Sochi, ma già prima in classifica a Torino 2006, sarà la Germania a recitare il ruolo di favorita per il ...

Sledge hockey - Paralimpiadi invernali PyeongChang 2018 : l’Italia sogna il podio. Planker e compagni per l’impresa : L’Italia sarà presente alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 con la Nazionale di Sledge hockey. Gli azzurri volano in Corea del Sud con tante ambizioni, forti di una crescita esponenziale avuta negli ultimi anni e che ci permette di poter nutrire dei sogni di medaglia: salire sul podio a cinque cerchi non è un’utopia per i ragazzi di Massimo Da Rin che hanno tutte le carte in tavola per poter essere protagonisti in questa ...

Paralimpiadi invernali - tutte le medaglie vinte dall’Italia nella storia : Nati nel 1976 con l’edizione svedese di Örnsköldsvik, i Giochi Paralimpici Invernali hanno regalato all’Italia un totale di sessantuno medaglie (dodici ori, venti argenti e ventinove bronzi). Andiamo a ripercorrere le storia azzurra in tutte le edizioni paralimpiche dalla prima partecipazione italiana, quella del 1984. INNSBRUCK 1984 1 BRONZO: Bruno Oberhammer (Sci Alpino – Combinata) INNSBRUCK 1988 3 ORI: Paolo Lorenzini (Sci ...

Paralimpiadi invernali PyeongChang 2018 : come vederle in tv. Il palinsesto completo : Ovviamente diretta streaming sul sito della Rai. CLICCA QUI PER IL CALENDARIO DELLE Paralimpiadi Invernali DI PyeongChang 2018: IL PROGRAMMA completo

Paralimpiadi PyeonChang 2018 : gli atleti medagliati sia ai Giochi estivi che a quelli invernali : Dall’8 al 18 marzo avranno luogo i Giochi Paralimpici invernali di PyeongChang 2018, oramai abituale continuazione dei Giochi Olimpici in grado di attirare un pubblico sempre più vasto. Come nella storia olimpica, anche in quella paralimpica vi sono alcuni atleti che si sono cimentati con successo in diverse discipline, alternando partecipazioni estive ed invernali. Tra questi, il record assoluto spetta alla tedesca Reinhild Möller, che dal 1980 ...

Paralimpiadi invernali 2018 : il calendario completo. Tutte le date - il programma e gli orari giorno per giorno : Le Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 si disputeranno dal 9 al 18 marzo. Gli atleti sono attesi da 9 giorni di gare durante i quali verranno messi in palio per ottanta titoli. Sportivi provenienti da tutto il mondo si daranno battaglia per mettersi al collo le ambite medaglie e tingersi di gloria. L’Italia sarà presente con una delegazioni di 26 azzurri (tutti uomini) che proverà a tornare sul podio dopo lo zero assoluto di Sochi ...

Paralimpiadi invernali PyeongChang 2018 : tutte le nazioni partecipanti - previsto un nuovo record : Dall’8 al 18 marzo avranno luogo i Giochi Paralimpici invernali di PyeongChang 2018, rassegna che dovrebbe far registrare nuovi record per quanto riguarda le partecipazioni. Sebbene vi potrebbero essere ancora variazioni dell’ultima ora, sono infatti ben cinquantuno i Paesi che hanno il diritto di schierare almeno un atleta nella manifestazione in terra sudcoreana. Un netto incremento rispetto a cinque anni fa, quando a Sochi 2014 ...

Paralimpiadi invernali PyeongChang 2018 : l’Italia per cancellare lo “zero” di Sochi. Giacomo Bertagnolli leader della squadra : Dall’8 al 18 marzo avranno luogo i Giochi Paralimpici invernali di PyeongChang 2018, rassegna alla quale l’Italia parteciperà con una delegazione di ventisei atleti, e con l’obiettivo di conquistare almeno una medaglia, per cancellare il ricordo negativo di Sochi 2014, quando gli azzurri chiusero la manifestazione a mani vuote. Il protagonista annunciato della spedizione tricolore è il giovane Giacomo Bertagnolli, sciatore ...

Paralimpiadi invernali - l’Italia pronta a stupire : ecco gli azzurri che puntano al podio : Paralimpiadi invernali, l’Italia pronta a stupire: ecco gli azzurri che puntano al podio Archiviate le Olimpiadi invernali, PyeongChang è pronta a ospitare nuove storie e nuove imprese. Tra dieci giorni la città sudcoreana si trasformerà in un teatro d’emozioni per le Paralimpiadi 2018: si comincia il 9 marzo con la cerimonia d’apertura (alle ore 12 […] L'articolo Paralimpiadi invernali, l’Italia pronta a stupire: ...