Paralimpiadi 2018 | l' hockey su ghiaccio vuole la medaglia | Possiamo farcela

Paralimpiadi 2018 - sullo snowboard senza braccio : Priolo punta al podio - GUARDA CHE FORZA : VIDEO : L'atleta azzurro, amputato all'avambraccio destro dopo un incidente nel giorno dei suoi 18 anni, in esclusiva a Sportmediaset.it: "Ho lavorato tanto per essere qui, non ho mai mollato"

Paralimpiadi invernali 2018 - chi sono gli azzurri da medaglia : Al via i giochi di PyeongChang: Italia in pista con 26 atleti Paralimpiadi invernali 2018, l'Italia in pista senza donne

Le cose da sapere sulle Paralimpiadi Invernali 2018 - che iniziano oggi : Alle 12, ora italiana, ci sarà la cerimonia d'apertura a Pyeongchang, in Corea del Sud: l'Italia partecipa con 26 atleti The post Le cose da sapere sulle Paralimpiadi Invernali 2018, che iniziano oggi appeared first on Il Post.

Paralimpiadi invernali 2018 - al via le gare : Da venerdì 9 a domenica 18 marzo è il turno delle Paralimpiadi invernali, a cui Google dedica un doodle. Si svolgono sempre a PyeongChang, in Corea del Sud e sono 25 gli atleti italiani, a cui si aggiunge un atleta guida, che partecipano alla spedizione; chiamati a riscattare l’assenza di podi registrata a Sochi nel 2014. Il portabandiera è l’hockeista Florian Planker, 41enne giunto alla sua sesta esperienza paralimpica. Sfoglia gallery103 ...

La guida alle Paralimpiadi di PyeongChang 2018 : Sei sport, 80 titoli in palio. Otto in più rispetto a Sochi 2014. I Giochi Paralimpici invernali di PyeongChang 2018 prenderanno ufficialmente il via venerdì 9 marzo, con la cerimonia d’inaugurazione fissata per le 12 italiane. Ecco le cose da sapere per tenersi pronti all’evento. Gli sport Sono sei le discipline in gara in Corea del Sud, una in più rispetto a Sochi 2014 dopo lo scorporo dello snowboard dallo sci alpino. ...

Sledge hockey - Paralimpiadi PyeongChang 2018 – USA favoriti - il Canada ci prova. Italia ousider di lusso : Lo Sledge hockey sarà uno dei due sport di squadra presenti alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Otto formazioni si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie: nella Pool A si sfideranno Canada, Italia, Norvegia e Svezia mentre nella Pool B spazio a USA, Corea del Sud, Giappone e Rep. Ceca. Le prime due squadre di ogni girone si qualificheranno alle semifinali che definiranno la composizione del podio. Gli USA sono i ...

Paralimpiadi PyeongChang 2018 : venerdì 9 marzo. Programma - orari e tv : c'è la Cerimonia d'Apertura : L'evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport e in diretta streaming sul sito della Rai. Gli orari sono italiani , in Corea del Sud sono avanti otto ore rispetto a noi, . VENERDI' 9 MARZO: 12.00 ...