Palloncini bianchi e rosa | due cuori enormi all' ingresso della chiesa Cisterna di Latina

(Di venerdì 9 marzo 2018), dueall'. Centinaia di persone sono già davanti la parrocchia di San Valentino ed aspettano in silenzio l'arrivo dei feretri di Alessia e Martina le bambine di 7 e 13 anni uccise dalla furia omicida del padre, Luigi Capasso.Questa mattina il Comune diha proclamato il lutto cittadino, negozi chiusi in una città che dal centro si è spostata nel quartiere popolare a due passi da dove abitavano le bambine e dalla scuola che frequentavano. Oggi lo stabilimento Findus dove lavora Antonietta Gargiulo, moglie di Capasso ancora ricoverata al San Camillo che proprio ieri ha saputomorte delle figlie, ha deciso di sospendere la produzione per consentire ai colleghidonna di dare l'ultimo saluto alle piccole. Le esequie avranno inizio alle 11. La madre non ci sarà.