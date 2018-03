“Ottima questa torta!” Ma quello che c’era dentro li manda all’ospedale Una vicenda

caffeinamagazine

(Di venerdì 9 marzo 2018) Non è proprio una cosa che capita tutti i giorni quella che è capitata nei pressi di Udine. Tutto inizia dopo un ricovero quantomeno sospetto di due signori, marito e moglie. Una sorta di intossicazione, o almeno èche sembra ma i sintomi sono curiosi così si comincia ad indagare.che si scoprirà poco dopo e che deve essere ancora confermato con certezza, è che il responsabile è il figlio dei due coniugi. Eh sì, perché i due signori poco prima di sentirsi male avevano mangiato una torta preparata dal loro ragazzo. Cosa? Marijuana. Dopo averla cucinata, il ragazzo l’a poi lasciata in cucina e i suoi genitori, ignari, l’hanno assaggiata pensando si tratti di una normale torta. Poi iniziano ad accusare strani sintomi. Chiedono aiuto e finiscono in ospedale, intossicati; è successo a Udine nei giorni scorsi e sul caso stanno indagando i carabinieri. A ...