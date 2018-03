Olimpico da brividi nel ricordo di Davide Astori prima di Roma-Torino

Brividi all’Olimpico : la Roma ricorda Astori con un video sui maxischermi [VIDEO] : Roma e Torino sono appena scese in campo per l’anticipo della 28esima giornata di campionato. Prima dell’inizio minuto di silenzio da Brividi per Davide Astori, trovato morto nella stanza d’albergo prima della gara di campionato contro l’Udinese. La squadra capitolina ha, inoltre, ricordato il capitano Viola con un video sui maxischermi. La Roma ricorda Davide #Astori con un video sui maxischermi dell’Olimpico. Lo stadio applaude, ciao ...