Pronta la stretta dell'l' occultamento dei patrimoni all'. L'organizzazione ha pubblicato i modelli per l'invio obbligatorio alle autorità tributarie di schemi che potrebbero impedire di risalire all'identità dei titolari di fondi o trust. Si tratta, secondo il Mef, "di un passaggio cruciale per rendere efficaci gli sforzi internazionali di contrastare l'e l'elusione fiscale", che dà seguito alle indicazioni emerse al G7 delle Finanze di Bari, sotto la presidenza italiana.(Di sabato 10 marzo 2018)