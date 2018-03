“Obiettivo Terra” 2018 | ultimi giorni per partecipare al concorso fotografico nazionale

meteoweb.eu

: RT @Fuoritutto: Obiettivo Terra 2018: ultimi giorni per partecipare a concorso #OT2018 @FUniVerde - adfverde : RT @Fuoritutto: Obiettivo Terra 2018: ultimi giorni per partecipare a concorso #OT2018 @FUniVerde - Fuoritutto : Obiettivo Terra 2018: ultimi giorni per partecipare a concorso #OT2018 @FUniVerde - ocpg_unisa : #Concorso | @FUniVerde e la Società Geografica Italiana Onlus hanno promosso un #contest #fotografico “Obiettivo T… -

(Di venerdì 9 marzo 2018) Ancora due settimane per iscriversi alla 9a edizione di, ildi fotografia geografico-ambientale promosso da Fondazione UniVerde e Società Geografica Italiana Onlus, dedicato alla valorizzazione e alla promozione del patrimonio ambientale, del paesaggio, dei borghi, delle peculiarità e delle tradizioni enogastronomiche, agricole, artigianali, storico-culturali e sociali dei Parchi Nazionali, Regionali, Interregionali e delle Aree Marine Protette d’Italia. La cerimonia di premiazione del contestsi terrà a Roma, lunedì 23 aprile, per celebrare la 48a Giornata Mondiale della Terra (22 aprile). Sono centinaia le foto già candidate al. I fotoamatori possono ancorainviando un’immagine a colori scattata in un Parco, Regionale, Interregionale o in un’Area Marina Protetta: le iscrizioni scadono il 21 marzo. ...