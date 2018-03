Nuovo no | Dell' Utri resta in cella

Rinnovato il direttivo dell'Atletica Vasto - Fioravante Nuovo presidente : Marcello Fioravante , uno dei fondatori dell'associazione,e da sempre impegnato nella promozione dello sport nel vastese, è stato nominato nuovo presidente. L'organico è poi completato da Levino Del ...

SPY FINANZA/ Italia 'cavia' per un Nuovo esperimento dell'Ue : Dopo le parole di Draghi e gli avvertimenti della Commissione Ue, vien da pensare che l'Italia possa essere la cavia di un esperimento sul debito.

Nuovo no per Dell'Utri : respinta istanza di revisione : Nuovo "no" per Marcello Dell'Utri: la seconda sezione della Corte d'appello di Caltanissetta ha infatti respinto la richiesta di revisione presentata dai suoi legali per il processo in cui è stato condannato a sette anni di reclusione per concorso in associazione mafiosa.La decisione blocca automaticamente anche l’istanza di sospensione della pena che era stata avanzata dalla Procura generale del capoluogo ...

Giorgio Lattanzi è il Nuovo presidente della Corte Costituzionale : Roma, 8 mar. , askanews, Giorgio Lattanzi è il nuovo presidente della Corte Costituzionale. E' stato eletto con 12 voti, una scheda bianca, assente per impegni all'estero il giudice Giuliano Amato. ...

Chi è Giorgio Lattanzi - Nuovo presidente della Corte Costituzionale : Esperto di diritto penale e processuale, ha lavorato 20 anni come giudice in Cassazione. Dal 2010 era membro della Consulta

Consulta - Giorgio Lattanzi è il Nuovo presidente della Corte Costituzionale : Giorgio Lattanzi è il nuovo presidente della Corte Costituzionale. I giudici riuniti in camera di consiglio al palazzo della Consulta lo hanno eletto con 12 voti a favore su 13 votanti e una scheda bianca. Il neo presidente ha nominato come vice presidenti Aldo Carosi, Marta Cartabia e Mario Morelli. Lattanzi, romano, 79 anni, è stato stato presidente di sezione della Corte di Cassazione fino al 2010, nella quale è entrato per la prima volta nel ...

F.1 - test Montmeló - Ferrari da urlo : Nuovo record della pista per Vettel : Sebastian Vettel ha sbriciolato il vecchio record del circuito del Montmeló durante la sessione mattutina del penultimo giorno dei test pre-campionato di Formula 1. Il pilota di Maranello, con la ...

Tumore della bocca : i non fumatori con lesioni precancerose orali sono esposti ad un rischio maggiore di sviluppare il cancro - secondo un Nuovo studio : Le lesioni precancerose nelle bocche dei non fumatori hanno più probabilità di progredire verso il cancro rispetto a quelle nei fumatori, secondo la nuova ricerca di Leigha Rock, dottoranda in odontoiatria presso l’University of British Columbia. Anche se l’uso del tabacco è ancora uno di fattori di rischio più forti associati ai tumori orali, Rock ha scoperto che le lesioni precancerose orali nei non fumatori hanno il doppio della possibilità ...

Successo della prova a banco del motore Zefiro 40 : sarà il secondo stadio del Nuovo lanciatore europeo VEGA C : Quattro settimane di preparazione, 20 tecnici e operatori specializzati coinvolti, oltre 500 misurazioni registrate attraverso i sensori durante i 92 secondi di accensione che sono serviti a bruciare 36 tonnellate di propellente solido e che hanno generano una spinta 4 volte superiore alla potenza massima del motore di un moderno aereo da trasporto passeggeri. Il test del motore Zefiro 40, che si è concluso con Successo nei giorni scorsi in ...

Un Nuovo studio sostiene che delle ossa trovate su un’isola del Pacifico nel 1940 appartengano all’aviatrice Amelia Earhart : Un nuovo studio sostiene che le ossa trovate nel 1940 nell’isola di Nikumaroro, nell’Oceano Pacifico, appartenevano ad Amelia Earhart, la grande aviatrice statunitense scomparsa nel luglio del 1937, 80 anni fa, mentre sorvolava il Pacifico nel suo tentativo di circumnavigare il globo The post Un nuovo studio sostiene che delle ossa trovate su un’isola del Pacifico nel 1940 appartengano all’aviatrice Amelia Earhart ...

