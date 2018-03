Nucleare | Kim sospende test e propone incontro a Trump | presidente Usa accetta

Nucleare - Onu loda "visione" Trump e Kim : 20.21 L'Onu elogia Trump e Kim, finora pecore nere del Palazzo di vetro. L'annuncio di un incontro entro maggio tra il presidente Usa e il dittatore nordcoreano mostra "leadership e capacità di visione", ha affermato il segretario Onu, che più volte aveva indicato le minacce nucleari nordcoreane come le più urgenti da tenere a bada. Lo stesso Guterres aveva inviato il suo braccio destro, Feltman, a Pyongyang per sollecitare la Corea del Nord ...

Nucleare - Kim invita Trump al dialogo : incontro entro maggio : A?sorpresa, il presidente Usa Donald Trump ha accettato l’invito di Kim Jong Un. L'annuncio sulla potenziale svolta nella crisi Nucleare sulla penisola coreana è stato dato dall'inviato della Corea del Sud, che si era recato alla Casa Bianca in serata per informare Trump dei suoi incontri con il regime di Pyongyang. Le due Coree hanno in programma un summit in aprile e il meeting potrebbe preparare il terreno allo storico incontro...