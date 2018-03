Notte fonda a San Siro dove l'Arsenal passeggia sui rossoneri : Il Milan di Gattuso compromette la qualificazione ai quarti di Europa League dopo una prestazione a dir poco sottotono, al ritorno servirà una vera e propria impresa per estromettere gli inglesi dalla competizione dopo la sconfitta per 0-2 davanti ai propri tifosi. I rossoneri cadono dopo 13 risultati utili consecutivi Va all'Arsenal il primo round degli ottavi di finale di Europa League grazie a due reti realizzate nella prima frazione di ...

Pd - per Renzi è Notte fonda : la minoranza interna vuole la sua testa : Non ci sono ancora i dati definitivi ma in casa Pd c'è già aria di resa dei conti. Dalle proiezioni che si susseguono senza sosta emerge che i democratici potrebbero precipitare ben sotto il 20% su scala nazionale.Al largo del Nazareno si tenta di arginare il panico, ricordando che "le proiezioni dei vari istituti sono molto diverse l'una dall'altra". In attesa che parli il segretario Matteo Renzi, sia il padre ...

La Notte di sesso finisce male : in ospedale con una profonda ferita ad una gamba : Risolto il piccolo "giallo" di Calcinato (Brescia), dove martedì notte un operaio marocchino di 43 anni si è presentato nella sede dei volontati del soccorso medico con una profonda ferita alla gamba. Secondo...

DIRETTA/ Catanzaro Rende (risultato finale 0-1) streaming video e tv : Franco! Notte fonda a Catanzaro : DIRETTA Catanzaro-Rende: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C. Al Ceravolo i giallorossi ospitano una delle rivelazioni.(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 16:12:00 GMT)

Maltempo nel Napoletano - sprofonda strada nella Notte - tragedia sfiorata : Giugliano. Crollo di Santa Caterina, al lavoro per la messa in sicurezza. Nel punto crollato era stato programmato un intervento di manutenzione straordinaria la prossima settimana. Il punto...

NBA - i risultati della Notte : sprofondano i Cavs - è crisi nera. Toronto avvicina la vetta a Est : Orlando Magic-Cleveland Cavaliers 116-98 IL TABELLINO Continua il crollo verticale dei Cavaliers che ogni volta riescono nella difficile impresa di toccare il fondo per poi riuscire a scavare un po' ...

NBA 2017-2018 : Lebron James entra nella leggenda - ma per i Cavs è ancora Notte fonda. Celtics ko - vincono i Warriors : Lebron James entra nella leggenda ma per i Cavs è ancora notte fonda. Nel club dei giocatori che hanno superato quota 30.000 punti in carriera in NBA ora c’è anche Lebron, il settimo di una speciale classifica che lo accomuna a Kareem Abdul-Jabbar (38.387 punti), Karl Malone (36.928), Kobe Bryant (33.643), Michael Jordan (32.292), Wilt Chamberlain (31.419) e Dirk Nowitzki (30.808). James, tra l’altro, con i suoi 33 anni è il più ...

Volley : A1 Femminile - Pesaro vince in rimonta - per la Pomì è Notte fonda : LA CRONACA DEL MATCH- Nel primo set la MyCicero parte forte, Lise Van Hecke sigla il primo ace della gara e fa 3-0 ma Drews nell'azione successiva mette a terra il primo pallone per la Pomì: 1-3. ...

I risultati della Notte : Raptors vittoriosi contro gli Spurs - affondano i Miami Heat : Sono 7 le partite che si sono tenute nella notte italiana per quanto concerne la NBA. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto nella Lega di basket più importante e spettacolare del mondo. All'Air Canada Center successo per Toronto contro San Antonio (86-83). Protagonisti dell'incontro il tris Kyle Lowry, DeMar DeRozan e Jonas Valanciunas, autori rispettivamente di 24, 21 e 15 ...