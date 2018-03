Nord Corea | storico incontro fra Trump e Kim Jong-un Mosca | “Passo verso la

Nord Corea - storico incontro fra Trump e Kim Jong-un. Mosca : “Passo nella giusta direzione” : storico incontro fissato a fine maggio tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il leader NordCoreano Kim Jong Un. Ha dato l’annuncio il consigliere nazionale sudCoreano alla Sicurezza, Chung Eui-yong, parlando davanti alla Casa Bianca e precisando che Trump ha accettato l’invito di Pyongyang per il vertice con cui “arrivare alla denuclearizzazione definitiva”. Soddisfatta Mosca che per voce del ministro degli Esteri ...

Cosa andrà storto nell'accordo tra Corea del Nord e resto del mondo? Le previsioni degli esperti : Quei dati ci serviranno anche come lente attraverso la quale il mondo potrà vedere la vera natura del regime, in netta contrapposizione con la maschera indossata durante i Giochi olimpici". Del ...

Il tweet di Trump : "Incontrerò il leader della Corea del Nord Kim Jong-un". Ma le sanzioni restano : L'annuncio dell'incontro arriva a sorpresa, in una giornata dominata dai dazi sull'acciaio e l'alluminio. Kim, in una lettera recapitata a mano a Trump da una delegazione sud Coreana, si impegna a fermare i test nucleari e missilistici e sedersi al tavolo per parlare direttamente per la prima volta in decenni. Le modalita' dell'incontro sono tutte ancora da definire, precisa la Casa Bianca

Lettera di Kim Jong-Un a Donald Trump - "incontriamoci"/ Corea del Nord e USA : "a breve annuncio importante" : Kim Jong-Un a Donald Trump, "incontriamoci": segnali di disgelo tra Corea del Nord e Stati Uniti d'America? Il presidente americano: "a breve annuncio importante"(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 01:03:00 GMT)

Corea del Nord - Kim Jong-un sarebbe pronto a mandare la sorella a Washington a trattare con Trump : A darne notizia è il quotidiano di Hong Kong South China Morning Post, che cita fonti diplomatche della Corea del Sud.La sorella di Kim è già finita sotto i riflettori nel corso dei recenti Giochi invernali di Pyeongchang, dove ha guidato la delegazione della Corea del Nord ed è divenuta il simbolo della tregua olimpica che potrebbe ora cominiciare a dare frutti di più lungo periodo

Stop al nucleare e dialogo Nord Corea-States : Norberto Bobbio ha una soluzione : Si terrà a fine aprile, in base agli ultimi report, un grande summit che prevede, tra i diversi impegni in agenda, un tentativo di riappacificazione e riunificazione nazionale della dittatura di Kim Jong-un con la Corea del Sud e un dialogo tra gli Stati Uniti e la Corea del Nord, una manovra curiosa e inattesa che, se compiuta come sperato dalle potenze occidentali, potrebbe introdurre un nuovo status quo nell'assetto internazionale dei vari ...

Corea del Nord - Washington gela Pyongyang : pronte nuove sanzioni : Gli Stati Uniti gelano ogni proposta di dialogo con la Corea del Nord proprio poche ore dopo l'apertura di Pyongyang che aveva fatto sapere alla delegazione sudCoreana di essere disponibile a "rinunciare al proprio programma nucleare"...

Delegazione Nordcoreana arrivata a PyeongChang : Gli atleti e i delegati nordcoreani sono arrivati in Corea del Sud a due giorni dal'inizio dei Giochi Paralimpici Invernali di PyeongChang. La Delegazione è composta da due atleti che saranno ...

Il leader della Corea del Nord apre agli Usa : "Disposti a fermare i test" : La cronaca dei fatti di questi giorni in quella parte del globo, parrebbero dimostrare che è in atto un calo di tensione e che la crescita della diplomazia tra i due paesi sono la conferma che la ...

Segnali di distensione su Trade e Nord Corea : Il China Securities journal ha poi riportato che la PBOC dovrebbe abbassare la riserva obbligatoria, per facilitare la transizione a un economia a crescita più bassa ma più equilibrata. Di minor ...

Wall Street su : focus dei trader su Corea del Nord e dazi Usa - più che l'Italia : Per quanto riguarda l'incertezza politica in Italia dopo le elezioni , gli investitori aspettando di avere indicazioni sulle possibili coalizioni prima di prendere posizioni. Per la prima volta da ...

Perché tutto quello che pensiamo di sapere sulla Corea del Nord non è corretto - : La Corea del Nord sotto la guida di Kim Jong-un è pronta a perseguire una politica per i propri interessi, senza sentirsi in obbligo verso alcuna potenza mondiale. I frutti della distruzione Secondo ...