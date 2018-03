' No alle primarie del Pd | è lotta tra galli'

Zingaretti pronto a candidarsi alle primarie del Pd : Ci sono due caratteri e modi di vedere la politica diversi, ma idee diverse non devono vivere per forza come contrapposizione. Specie ora che si apre una nuova consiliatura in Regione - ha ...

Beppe Sala contrario alle primarie nel Pd : "Lotta tra galli" : Il sindaco di Milano, Beppe Sala, dice no alle primarie del Pd in questo momento. Sala, a Radio1, ribadisce la sua decisione di non scendere in campo e non prendere la tessera del Pd, e dice secco: "In questo momento le primarie sono un atto da ego riferiti. Non dobbiamo approfittare della pazienza degli elettori di sinistra".Che adesso si pongono domande più importanti: "Gli elettori del Pd vogliono sapere qual è il programma, ...

Nicola Zingaretti dice che forse si candida alle primarie del PD : «Non escludo nulla», ha detto a Repubblica, spiegando che «lo spirito dell'Ulivo» è «il modello che vorrei proporre a livello nazionale» The post Nicola Zingaretti dice che forse si candida alle primarie del PD appeared first on Il Post.

Nicola Zingaretti si candida alle primarie del Pd : Dopo le dimissioni di Matteo Renzi, c'è grande fibrillazione nel Partito democratico. Dopo l'iscrizione al partito del ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, che ha fatto pensare a una sua implicita candidatura alla futura leadership del partito, scende in campo in maniera chiara Nicola Zingaretti, appena rieletto presidente della Regione Lazio.Un congresso del Pd con tema "l'articolo 3 della Costituzione, l'uguaglianza" che ...

Pd - Zingaretti scende in campo "Pronto a correre alle primarie" "Rilanciamo lo spirito dell'Ulivo" : Nicola Zingaretti scende in campo per la guida del Pd. Il presidente della Regione Lazio annuncia che partecipera' alla "rigenerazione" del partito. "Io ci saro'", dice. Anche alle primarie? "Anche alle primarie, non escludo nulla". Zingaretti rilancia il modello Lazio a livello nazionale. "Abbiamo fatto l'accordo con Liberi e Uguali - Segui su affaritaliani.it

"Renzi non si candiderà alle primarie" : Renzi fuori dai giochi? Forse sì. Secondo Ettore Rosato, capogruppo uscente del Pd, l’ex premier non avrebbe intenzione di ricandidarsi a segretario del Pd. "Secondo me Renzi ha detto con chiarezza che non si...