Nintendo Switch Record di vendite in Giappone In arrivo Super Smash Bros

Crash Bandicoot N.Sane Trilogy non solo per Nintendo Switch : uscirà anche su Xbox One e PC : Nella serata di ieri, giovedì 8 marzo, Nintendo ha annunciato che Crash Bandicoot N.Sane Trilogy uscirà per la piattaforma Switch sotto il titolo di Crash Bandicoot Crashes Nintendo Switch: tuttavia, il remaster dei primi tre capitoli della trilogia operato da Vicarious Visions non uscirà esclusivamente sulla piattaforma ibrida della Casa di Kyoto, dopo la release avvenuta su PS4 nello scorso anno, bensì anche per Xbox One e PC. L'ha ...

Nintendo Direct dell’8 marzo : tutti i giochi per Switch e 3DS - tra Super Smash Bros. e Crash Bandicoot : Ieri sera, giovedì 8 marzo, alle ore 23:00 la Casa di Kyoto ha diffuso un nuovo Nintendo Direct, confermando le voci che volevano uno dei soliti eventi annuncio da parte della compagnia giapponese per svelare alcuni titoli della lineup valida per il 2018. Vediamo insieme la lista di tutti gli annunci per Nintendo Switch e per Nintendo 3DS effettuata nel nuovo Nintendo Direct, con tanto di annunci e immagini: su tutti spiccano, ovviamente, Super ...

Annunciato Super Smash Bros per Nintendo Switch : Per chiudere l'evento Direct che si è tenuto questa sera Nintendo ha scelto di lanciare una vera e propria bomba, il grande ritorno della serie Super Smash Bros che arriverà su Switch già nel 2018. Il gioco è stato presentato con un breve trailer dal quale non possiamo trarre molti dettagli, tranne che per la presenza dei protagonisti di Splatoon che molto probabilmente popoleranno il roster del picchiaduro.Non sappiamo al momento se si tratterà ...

Nintendo Direct : Tutti gli annunci Switch e 3DS dell’8 Marzo 2018 : Nel corso dell’ultima presentazione Nintendo Direct, Nintendo ha annunciato l’arrivo di Super Smash Bros. in esclusiva su Nintendo Switch quest’anno. Il video ha anche presentato oltre una decina di giochi in uscita sia per console Nintendo Switch che per console della famiglia Nintendo 3DS, con molti dei giochi sviluppati da terze parti, tra cui SQUARE ENIX, Capcom, Grasshopper Manufacture, From Software e Ubisoft. Nintendo ...

Okami HD sarà presto disponibile su Nintendo Switch : Protagonista di una release di dicembre per PS4, PS3, Xbox One e PC, Okami HD è stato appena annunciato per Nintendo Switch nel corso dell'evento Direct che si è appena concluso. La remastered sarà disponibile in estate, e presenterà alcune feature inedite per la console ammiraglia della grande N.In questa versione i giocatori potranno usare il touch screen di Switch in modalità portatile o i sensori di movimento del Joy-Con in modalità TV o da ...

Crash Bandicoot N.Sane Trilogy arriva su Nintendo Switch : Andando a confermare gli insistenti rumor circolati nelle ultime settimane, Nintendo ha annunciato durante il Direct di questa sera che Crash Bandicoot N. Sane Trilogy arriverà anche su Nintendo Switch, il prossimo 10 luglio. Questo remake era arrivato nella scorsa estate in esclusiva per PS4, e si è a lungo parlato del fatto che la Trilogy potesse essere sì un'esclusiva, ma solo temporale.Non è chiaro se il gioco sarà annunciato per altre ...

Nintendo Direct - ci siamo : manca poco alle novità in arrivo su Switch e 3DS : alle 23:00 ora italiana prenderà infatti il via lo streaming ufficiale dell'evento, cui seguiranno ovviamente tutti gli aggiornamenti, le notizie e gli approfondimenti caso, ovviamente sempre e solo ...

Nintendo Direct marzo 2018 : seguilo con noi! - Nintendo Switch : Fateci sapere che ve ne pare delle notizie di questo appuntamento in streaming di Nintendo, vi aspettiamo nei commenti per chiacchierarne insieme!

BAYONETTA 3 - Nintendo DIRECT / Novità in arrivo? Attesa per Fortnite anche sulla Switch : BAYONETTA 3, NINTENDO DIRECT: Novità in arrivo? Intanto la Switch supera Microsoft. La casa giapponese punta a divenire la seconda sul mercato, dietro solo a Sony e Playstation(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 18:00:00 GMT)

Nintendo Switch ha venduto oltre 3.800.000 unità in Giappone nel suo primo anno : Oggi Media Create ha pubblicato le sue classifiche settimanali aggiornate al 4 marzo e, aggiungendo i risultati ai dati storici, apprendiamo finalmente quante unità di Nintendo Switch sono state vendute in Giappone nel suo primo anno sugli scaffali locali.Come segnala Dualshockers, contando le 45.083 unità vendute la scorsa settimana, il conto totale è ora di 3.802.910. Considerando il ritmo, non dovrebbe essere troppo difficile per Switch ...

Nintendo Switch/ Oggi server down per manutenzione programmata per la console più venduta del 2018 : Nintendo Switch, manutenzione per i server per la console che sarà la più venduta di quest'anno il 2018. Il pubblico aspetta novità sull'update della versione 5.2. (Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 04:55:00 GMT)

Fonti di Eurogamer.net confermano Diablo 3 per Nintendo Switch : Negli ultimi giorni sono comparse in rete varie notizie che volevano Diablo 3 in arrivo anche su Nintendo Switch. Dopo il particolare tweet condiviso da Blizzard, i fan si aspettavano un annuncio imminente, ma, al contrario, è arrivata in seguito una smentita da parte della compagnia che ha dichiarato di non aver annunci da fare.Ora la vicenda torna sotto i riflettori con altre novità che, invece, tornano a confermare Diablo 3 in arrivo su ...

Diablo 3 uscirà su Nintendo Switch - cosa dicono i nuovi indizi al 6 marzo : La scorsa settimana tantissimi fan di Diablo 3, il gioco di successo di Blizzard, sono sobbalzati dalla sedia alle indiscrezioni che volevano un'uscita su Nintendo Switch. La compagnia però ha abbassato subito i toni dei rumor, dicendo che "non siete poi così intelligenti". Niente Diablo 3 su Nintendo Switch? Niente affatto, perché un nuovo report di Eurogamer confermerebbe invece l'uscita sulla console della casa di ...

Secondo Mat Piscatella di NPD nel 2018 sarà Nintendo Switch la console più venduta : Mat Piscatella di NPD Group torna con le sue previsioni, a poca distanza da quelle relative al futuro di PlayStation 4 e il lancio di "PS5". Il famoso analista è tornato a parlare in un'intervista con Gamingbolt e, stavolta, ha speso qualche parola anche su Xbox One e Nintendo Switch.Riguardo le macchine di Sony e Microsoft, Piscatella ha dichiarato che PS4 e Xbox One sono due ottime console e i due conolossi prestano attenzione ai loro ...