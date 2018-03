Nintendo Direct | Tutti gli annunci di ieri sera

Nintendo Direct dell’8 marzo : tutti i giochi per Switch e 3DS - tra Super Smash Bros. e Crash Bandicoot : Ieri sera, giovedì 8 marzo, alle ore 23:00 la Casa di Kyoto ha diffuso un nuovo Nintendo Direct, confermando le voci che volevano uno dei soliti eventi annuncio da parte della compagnia giapponese per svelare alcuni titoli della lineup valida per il 2018. Vediamo insieme la lista di tutti gli annunci per Nintendo Switch e per Nintendo 3DS effettuata nel nuovo Nintendo Direct, con tanto di annunci e immagini: su tutti spiccano, ovviamente, Super ...

Nintendo Direct - ci siamo : manca poco alle novità in arrivo su Switch e 3DS : alle 23:00 ora italiana prenderà infatti il via lo streaming ufficiale dell'evento, cui seguiranno ovviamente tutti gli aggiornamenti, le notizie e gli approfondimenti caso, ovviamente sempre e solo ...

Nintendo Direct marzo 2018

BAYONETTA 3 - Nintendo Direct / Novità in arrivo? Attesa per Fortnite anche sulla Switch : BAYONETTA 3, NINTENDO DIRECT: Novità in arrivo? Intanto la Switch supera Microsoft. La casa giapponese punta a divenire la seconda sul mercato, dietro solo a Sony e Playstation(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 18:00:00 GMT)

Ufficiale Nintendo Direct 8 marzo : orario e dove seguire - quali le novità? : Alla fine Nintendo ha confermato, ci sarà davvero un Nintendo Direct domani 8 marzo. Partiamo subito con l'orario: si terrà alle 23:00 ora italiana, come ha detto la stessa Nintendo: “Segnate la data sul calendario: un nuovo Nintendo Direct sta per svelare tanti dettagli sui giochi per Nintendo Switch e Nintendo 3DS in arrivo nei prossimi mesi, incluse nuove informazioni su Mario Tennis Aces”. Il pensiero dei fan va ovviamente a titoli ...

Un nuovo Nintendo Direct in arrivo questa settimana? : Ogni mese, ormai, riceviamo un nuovo rumor che scuote casa Nintendo e ipotizza su eventuali, grosse novità in arrivo: si torna a parlare di Nintendo Direct, l'ormai celebre appuntamento in cui la Casa di Kyoto sviscera in un video diffuso in Rete tutti gli annunci più succulenti relativi alle piattaforme di ultima generazione. A quanto pare, un nuovo Nintendo Direct è più che imminente, in arrivo nel corso di questa settimana! L'indiscrezione ...

Altri Nintendo Direct tra gennaio e febbraio - in arrivo un nuovo Metroid in 2D? : Arrivano nuove indiscrezioni dal mondo Nintendo e, considerato che si è ampiamente concretizzata l'indiscrezione del Nintendo Direct dello scorso 11 gennaio, non ci risulta difficile credere che le nuove voci di corridoio siano vere: si vocifera, infatti, di nuovi Nintendo Direct previsti tra gennaio e febbraio, oltre all'annuncio di un nuovo Metroid in 2D. Un presunto insider, appartenente all'industria videoludica ma anonimo, ha detto che ...

Nintendo Direct mini di gennaio : ecco il video in italiano di tutti gli annunci : L'articolo Nintendo Direct mini di gennaio :ecco il video in italiano di tutti gli annunci proviene da GamesandConsoles.