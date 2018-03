Uomini e Donne News - Stefano insieme all’amica di Nilufar : la verità : news Uomini e Donne: Stefano Guglielmini e la migliore amica di Nilufar, qualcosa non convince Si torna a parlare del trono di Niluar. L’ex corteggiatore della Addati continua a non convincere i fan di Uomini e Donne. Le conoscenze in comune tra la tronista e Stefano Guglielmini fanno storcere il naso ai fan al pubblico […] L'articolo Uomini e Donne news, Stefano insieme all’amica di Nilufar: la verità proviene da Gossip e Tv.

News Uomini e Donne - Gemma avvilita per un fatto successo proprio l'8 marzo : Gemma Galgani è una delle protagoniste storiche del Trono Over di Uomini e Donne. Nel talk show di Maria De Filippi la donna è spesso presa di mira da Tina Cipollari, l'opinionista molto amata dai telespettatori del programma. Questo conflitto, certamente, ha spartito con il passare del tempo il parere pubblico. Infatti, in tanti spettatori la pensano come la Cippolari anche se, però, in ugual modo numerosi sono quelli che invece si schierano ...

Uomini e Donne News - pubblico indignato : la scelta di Maria non piace : Uomini e Donne, il pubblico contro Maria De Filippi: Domenico non piace Ultimamente, Maria De Filippi sembra puntare tutto sul Trono Over. Da quando il signor Domenico è entrato a far parte di Uomini e Donne viene sempre messo al centro dell’attenzione. Il nuovo cavaliere del parterre maschile regala infatti una miriade di risate ai […] L'articolo Uomini e Donne news, pubblico indignato: la scelta di Maria non piace proviene da ...

Uomini e Donne News - Lorenzo : romantico messaggio per Sara : news Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi e Sara Affi Fella: messaggi in codice sui social? Le cose tra Sara e Lorenzo hanno iniziato a sgretolarsi nel corso dell’ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne. In ogni caso, lui sembra aver fatto un passo indietro. Il corteggiatore aveva deciso di andare via a causa […] L'articolo Uomini e Donne news, Lorenzo: romantico messaggio per Sara proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne News : l'addio clamoroso del trono per Mariano? : Chi si poteva mai aspettare delle tali ripercussioni in seguito alle ultimissime confessioni fatte da parte del tronista partenopeo di Uomini e Donne. Quando si è saputo che Mariano Catanzaro fosse diventato il nuovo big del talk show, in tanti non sono rimasti contenti visto e considerato che il giovane è sempre stato molto simpatico e superficiale già nella sua passata partecipazione da ex corteggiatore. E infatti, il suo trono è risultato già ...

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni e News trono over : sui social il brindisi nostalgico di Sossio Aruta : UOMINI e DONNE, Anticipazioni e news: in attesa delle nuove puntate dei senior, Sossio Aruta ha salutato i suoi follower con un brindisi… (trono over)(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne News - una lettera per Maria : Paolo non convince : Uomini e Donne, Paolo Crivellin e la lettera a Maria De Filippi: il pubblico reagisce e commenta sui social Maria De Filippi ha ricevuto una nuova e bellissima lettera, questa volta da Paolo Crivellin. L’ex tronista di Uomini e Donne ha infatti scritto alcune parole per ringraziare la conduttrice del Trono Classico ed Over. Il […] L'articolo Uomini e Donne news, una lettera per Maria: Paolo non convince proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne News - Nilufar delude tutti : il messaggio di Nicolò Ferrari : Uomini e Donne, Nilufar va da Lorenzo e delude Nicolò Ferrari: prime parole dopo la registrazione L’ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne ha regalato ai fan molti colpi di scena. Nonostante il bacio con Sara, Nilufar è tornata a parlare con Lorenzo. Di fronte all’atteggiamento della tronista, gli altri corteggiatori hanno deciso […] L'articolo Uomini e Donne news, Nilufar delude tutti: il messaggio di Nicolò ...

Uomini e Donne News - Tina Cipollari tronista : è ufficiale : news di Uomini e Donne, è ufficiale: Tina Cipollari tronista Tina Cipollari nuova tronista di Uomini e Donne. Questo è quanto emerso dalle anticipazioni pubblicate da Il Vicolo delle news nelle ultime ore. Un nuovo e importantissimo dettaglio che, finalmente, sembrerebbe confermare ufficialmente le voci circolanti sulla questione. Nelle ultime settimane, infatti, si era parlato […] L'articolo Uomini e Donne news, Tina Cipollari tronista: è ...

Uomini e Donne Over News : Maria De Filippi chiama la signora Francesca di C'e` Posta per Te : A C'è Posta per Te la signora Francesca è stata davvero poco fortunata. I suoi cinque ex fidanzati, chi per un motivo chi per un altro, le hanno dato tutti forfait. Chissà se la 72enne trOverà il suo ...

Uomini e Donne News - Nicola vuole scendere per Sara : ma qualcosa va storto : Uomini e Donne news, Nicola Panico vuole scendere le scale per Sara Affi Fella: le sue parole Nicola Panico vorrebbe scendere le scale di Uomini e Donne per Sara Affi Fella. I due si sono lasciati da davvero pochissimo tempo, dopo la loro esperienza a Temptation Island. Nel corso di questi ultimi giorni, sono molti […] L'articolo Uomini e Donne news, Nicola vuole scendere per Sara: ma qualcosa va storto proviene da Gossip e Tv.

News Uomini e Donne : la signora Francesca arriverà presto tra gli over : Sono passati alcuni giorni dalla puntata di C'è posta per te andata in onda sabato 17 febbraio ma le persone non hanno ancora dimenticato una storia molto particolare. In quell'occasione una delle protagoniste assolute è stata infatti senza dubbio la signora Francesca, che ha conquistato il pubblico e ha fatto divertire i telespettatori. La storia della signora Francesca a C'è posta per te La donna di origini campane si era rivolta a Maria De ...

Uomini e Donne News - Nicolò Ferrari piange e conquista tutti : il motivo : Uomini e Donne, Nicolò Ferrari conquista tutti: le lacrime in studio e la reazione del pubblico Nicolò Ferrari è entrato a far parte del Trono Classico di Uomini e Donne da ormai diverse puntate. Il giovane corteggiatore non sembrava stare molto simpatico al pubblico della trasmissione. In ogni caso, ad oggi le cose sono notevolmente […] L'articolo Uomini e Donne news, Nicolò Ferrari piange e conquista tutti: il motivo proviene da Gossip e ...

Uomini e Donne News - Claudio D’Angelo e la paternità : ‘Inizio a capire cosa s’intente’. La reazione di Ginevra : Uomini e Donne News, Claudio D’Angelo: le parole sulla paternità e la reazione di Ginevra Uomini e Donne li ha uniti, il tempo li ha fortificati. Nonostante in pochi avrebbero scommesso sull’amore sbocciato tra Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani (il popolo di Maria De Filippi tifava allora per l’unione dell’ex tronista e dell’ex corteggiatrice Sonia […] L'articolo Uomini e Donne News, Claudio ...