NBA Regular Season 2017 18 | Raptors e Rockets saldamente al comando nelle due Conference

NBA - Anthony Davis avanza la sua candidatura : è lui l'MVP della regular season? : Tutti dicono che il basket è uno sport fatto di parziali, di inerzia. Questo è il nostro momento: non sappiamo fin dove riusciremo a reggere, ma adesso dobbiamo scendere in campo e vedere cosa ...

NBA Regular Season 2017/18 : Blazers e Pacers sorprendenti - risalgono Heat e Jazz! : Sono stati altri tre giorni importanti quelli appena trascorsi per l’NBA Regular Season 2017/18! Ormai la stagione regolare si avvia verso la sua conclusione e si iniziano a tirare le somme in vista dei playoff. Playoff che saranno molto incerti e ci sono ad ora molte squadre, sia nella Eastern Conference che nella Western Conference, che sono in piena lotta per arrivarci. Vediamo dunque come sono andate tutte le partite di questi ...

NBA Regular Season 2017/18 : Warriors e Raptors al top - Sixers e Thunder in veloce risalita! : Fiocca la neve a Milano (incredibile!), fiocca la neve in tutta Italia e siamo a marzo (pazzesco!). Fioccano per fortuna (e numerose) le partite in questa NBA Regular Season 2017/18! La prima tre giorni di marzo ci ha regalato grandi emozioni e match esaltanti, di cui ora insieme scopriremo i risultati. Partiamo dunque dalle 9 partite di questa NBA Regular Season che si sono giocate giovedì. Le prime della classe, ovvero Rockets nella ...

NBA Regular Season 2017/18 : Strepitosi Harden e Davis che trascinano in alto Rockets e Pelicans - bene anche Wizards e Hornets! : Gli ultimi quattro giorni di febbraio dell’NBA Regular Season 2017/18 sono stati a dir poco strani ma appassionanti. Se il freddo gela su gran parte d’Italia, nei parquet della NBA le partite sono state molto calde e le sorprese non sono affatto mancate. Andiamo dunque a vedere tutti i risultati partendo dalle ultime tre sfide disputate domenica in questa NBA Regular Season. Importante la vittoria degli Spurs di Aldridge (27 ...

NBA Regular Season 2017/18 : Volano Warriors e Celtics - Sixers e Blazers risalgono in ottica playoff - bene anche Hornets e Lakers! : Dopo lo strabiliante All Star Weekend di Los Angeles conclusosi con un All Star Game spettacolare vinto 148-145 dal Team LeBron sul Team Stephen, è ricominciata alla grande l’NBA Regular Season 2017/18! Le tante partite disputate in questi tre giorni hanno offerto diverse emozioni e noi vedremo e analizzeremo tutti i risultati dei match di questa NBA Regular Season partendo dai 6 giocati venerdì. Gli Warriors ripartono vincendo ...

NBA Regular Season 2017/18 : Raptors e Rockets sorprendentemente in vetta alle due Conference - Jokic fa volare i Nuggets! : La NBA Regular Season 2017/18 ci ha regalato tre fantastici giorni prima del grande evento dell’All Star Weekend, quest’anno di scena a Los Angeles. Visto che le cose sono tante da dire non perdo altro tempo e andiamo insieme a scoprire quali sono stati i risultati di questa tre giorni di NBA Regular Season. Partiamo dalle 6 partite giocate mercoledì. Trasferte vincenti per Rockets e Cavs nei 2 big match della giornata. I primi ...

NBA Regular Season 2017/18 : Bene gli Warriors e i nuovi Cavs - decima vittoria consecutiva per i Jazz! : Nella settimana che ci porta all’All Star Game di Los Angeles la NBA Regular Season 2017/18 ci ha fatto vedere nelle poche partite in programma il solito grande spettacolo. Dunque senza ulteriori indugi andiamo ad analizzare le partite di questa NBA Regular Season, partendo come promesso dalle ultime 4 giocate domenica. Nel sentitissimo big match del TD Garden tra Boston e Cleveland, i nuovi Cavs guidati dal solito LeBron James (24 e ...

NBA Regular Season 2017/18 : Warriors al top nella Western Conference - bene i Blazers - nella Eastern Conference risalgono i Sixers! : Secondo weekend di febbraio semplicemente esaltante in questa NBA Regular Season 2017/18. In una settimana in cui molte squadre della NBA hanno cambiato volto grazie a diverse trade, le partite ne hanno risentito garantendo comunque un grande spettacolo. Andiamo dunque a vederne i risultati patendo dalle 6 partite giocate venerdì in questa NBA Regular Season. Vittorie convincenti e da pronostico quelle di Warriors e Raptors. I primi hanno ...

Boston Cleveland/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (NBA - regular season) : Boston Cleveland Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (NBA, regular season). Alle ore 21:30, di scena la sfida fra i Celtics e i Cavaliers, in quel del TD Garden(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 10:11:00 GMT)

NBA Regular Season 2017/18 : Harden fa volare i Rockets - bene Jazz e Pistons - si risollevano i Magic! : Dopo un lunedì di pausa (e ci voleva) le squadre della NBA sono tornate sul parquet in questa tre giorni di NBA Regular Season 2017/18. Andiamo dunque a vedere i risultati delle partite, partendo dalle 7 giocate martedì in questa scoppiettante NBA Regular Season. Spettacolare e imponente il successo dei Jazz di Hood (30 punti) per 109-133 sui Pelicans di Holiday (28 punti). bene anche i Pistons del duo Griffin-Drummond (21 punti il primo e ...

NBA Regular Season 2017/18 : Rockets e Raptors schiacciasassi - Horford mantiene i Celtics in vetta nella Eastern Conference! : Per la prima volta in questa NBA Regular Season, l’articolo sarà “leggermente” più breve. Qualcuno dirà che sto impazzendo ma in realtà come sapete bene gli USA (e non solo) si sono fermati per ammirare lo spettacolo del LII Super Bowl vinto per la prima volta dagli Eagles contro i favoriti Patriots. Ma siccome questo non è l’articolo sull’NFL bensì sull’NBA Regular Season partiamo a vedere cosa è successo ...

NBA Regular Season 2017/18 : Celtics al top con un super Rozier - Walker risolleva gli Hornets! : Che primi tre giorni di febbraio nell’NBA Regular Season 2017/18! Nei giorni che precedono l’evento sportivo più seguito dagli americani, ovvero il super Bowl, l’NBA ha regalato spettacolo grazie soprattutto ad alcune sorprese che vedremo tra poco. Partiamo subito infatti a vedere cosa è successo nelle 8 partite giocate giovedì in questa NBA Regular Season. Una fantastica e inaspettata tripla doppia di Rozier (17 punti, ...

NBA Regular Season 2017/18 : Raptors e Spurs sempre più in alto nelle Conference - Harden mostruoso contro i Magic! : Questa pazza e spettacolare NBA Regular Season 2017/18 ci ha regalato grandi sorprese e prestazioni incredibili in questi ultimi tre giorni di gennaio. Andiamo quindi immediatamente a scoprire cosa è successo in questa NBA Regular Season partendo dalle 4 sfide giocate lunedì. I Cavs guidati da James (25 con 14 assist) e Love (20 e 11 rimbalzi) hanno battuto 121-104 i Pistons del duo Tolliver–Harris (40 punti in due). Vittoriosi anche ...