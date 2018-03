Nba | Durant salva i Warriors | Westbrook spegne i Suns | Crabbe resuscita i Nets

Nba - Warriors in rimonta - la decide Kevin Durant - tripla doppia per Draymond Green : Anche in una serata in cui i Golden State Warriors devono rinunciare a Steph Curry , la cui caviglia si gira male al termine di una penetrazione costringendolo a lasciare la gara dopo soli 2:23 del ...

Nba 2018 : Durant stordisce gli Spurs - ma i Warriors sono in ansia per Curry. Irving trascina i Celtics - vincono Heat e Thunder : Vittoria agrodolce per i Golden State Warriors in una notte NBA dalle mille sfaccettature. I detentori del titolo, infatti, superano 110-107 in rimonta i San Antonio Spurs al termine di un match vibrante, ma perdono Steph Curry, uscito dal campo a causa di un infortunio alla caviglia dopo 2’24” nella disperazione della Oracle Arena, ammutolita nel vedere il proprio beniamino piegarsi dal dolore in seguito ad un tentativo di azione ...

Nba - Kevin Love si apre : 'Ho avuto un attacco di panico durante una partita' : Ho sempre pensato che fosse una forma di debolezza che poteva far deragliare il mio successo nello sport facendomi sembrare strano o diverso". L'ispirazione di DeRozan e l'esempio per gli altri Love ...

Nba - Golden State asfalta OKC con 28 di Durant ma Westbrook accusa : 'Pachulia gioca sporco' : Golden State Warriors-Oklahoma City Thunder TABELLINO Oklahoma City si presenta alla Oracle Arena avendo vinto i precedenti due scontri diretti stagionali , con 38 di Paul George nell'ultimo, , con un ...

Nba - i risultati della notte : Durant dice 50 - ma non basta. Utah - Houston e Toronto non smettono di vincere : Per battere i campioni del mondo e quella che forse è la miglior squadra di sempre infatti sei costretto a fare gli straordinari ed è proprio quello che i ragazzi di Terry Stotts sono riusciti a fare ...

Swagger sarà la nuova serie TV Apple dedicata alla stella dell'Nba Kevin Durant - : Lo riporta Variety , secondo cui lo show si intitolerà 'Swagger', e metterà in evidenza il mondo del basket amatoriale dell'Athletic Union , AAU, , una sorta di documentario sulla vita dei giocatori, ...

God of War : un video del gioco è stato proiettato durante il break di una partita dell'Nba : Sony in fatto di marketing non deve imparare da nessuno.In base a quanto riportato da Dualshockers, proprio durante una partita dell'NBA a Oakland è stato proiettato sul campo un video del gioco, giusto per assicurarsi che l'hype per la sua uscita rimanga fresco.E' possibile visualizzare il video proiettato qui di seguito.Read more…

Nba - Durant fa ripartire i Warriors. Mitchell e Walker - che meraviglia : I Warriors si rimettono subito in carreggiata dopo la pesante sconfitta subita contro Utah. A mandare al tappeto i Kings ci pensa un super Kevin Durant, che mette l'autografo sulla gara con 33 punti e ...

Nba - All-Star Game : Westbrook ultimo 'per sbaglio' - Durant lancia la sfida ai compagni : Far ricredere il mondo intero è quindi diventato il suo obiettivo. Quarantasei punti e una vittoria dopo, quando gli chiedono a fine partita cosa pensa delle scelte fatte dai due capitani dell'All-...

Nba - All Star Game 2018 : definite le due squadre. LeBron James sceglie Irving e Durant - Steph Curry con Harden : Le squadre per l’All Star Game NBA 2018 sono state definite. I due capitani, LeBron James e Steph Curry, hanno selezionato i rispettivi compagni, scegliendoli tra gli altri otto titolari, designati dopo il voto che ha coinvolto tifosi, giocatori e giornalisti accreditati, e le riserve, scelte invece dagli allenatori. Sarà Team James contro Team Curry allo Staples Center di Los Angeles, nella prima storica edizione che non vedrà più lo ...

Nba - Durant domina : tripla doppia. Warriors facile su Minnesota : I Warriors si bevono i Twolves come un bicchier d'acqua. I loro solisti giocano di squadra, come testimoniano i 37 assist di serata, inseriti in un'orchestra diretta da Kerr in maniera ammirevole. ...

Nba - Warriors show : festival di triple - Durant-Curry-Thompson travolgono i T'wolves : Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves 126-113 IL TABELLINO Il prossimo 18 febbraio per una volta non condivideranno tutti assieme il parquet, ma saranno schierati dai due lati opposti del campo.

Nba 2018 : Golden State vince con un Durant da tripla doppia. Westbrook trascina OKC : Sono quattro le partite della notte NBA. Un Kevin Durant da tripla doppia è il grande protagonista della vittoria dei Golden State Warriors sui Minnesota Timberwolves per 126-113. Super prestazione per KD, che ha messo a referto 28 punti, 11 assist e 10 rimbalzi. A tutto questo si aggiungono i 25 punti a testa degli “Splash Brothers”, Curry e Thompson. Una partita che gli Warriors hanno indirizzato fin dal primo quarto, chiuso avanti ...