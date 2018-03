Napoli | in Spagna confermano | ' Denis Suarez può lasciare il Barca'

Dalla Spagna : 'Napoli - ripresi i contatti con Leno' : ROMA - Si muove il Napoli , per non trovarsi scoperto in un ruolo fondamentale come il portiere a fine stagione. Pepe Reina difficilmente rinnoverà il proprio contratto in scadenza a giugno e il ...

Calciomercato Napoli e Roma : Deulofeu - le ultime dalla Spagna : ... Monchi lo ha già avuto al Siviglia Calciomercato Napoli Roma Deulofeu / Duello Napoli-Roma per Gerard Deulofeu : secondo quanto si legge in Spagna sulle pagine di 'Sport', il motivo per cui la ...

Dalla Spagna – Deulofeu al Napoli - c’è l’accordo con il Barcellona : Gerard Deulofeu potrebbe vestire a breve la maglia azzurra del Napoli. L’attaccante spagnolo, secondo quanto si apprende da RAC, dopo l’accordo arrivato tra il Barcellona e il club di De Laurentiis di 17 milioni di euro, sarebbe ad un passo. Dopo il no incassato per Simone Verdi, la società partenopea ha cambiato obiettivo puntando tutto […] L'articolo Dalla Spagna – Deulofeu al Napoli, c’è l’accordo con il ...

Dalla Spagna – Deulofeu al Napoli - c’è l’accordo con il Barcellona : Gerard Deulofeu potrebbe vestire a breve la maglia azzurra del Napoli. L’attaccante spagnolo, secondo quanto si apprende da RAC, dopo l’accordo arrivato tra il Barcellona e il club di De Laurentiis di 17 milioni di euro, sarebbe ad un passo. Dopo il no incassato per Simone Verdi, la società partenopea ha cambiato obiettivo puntando tutto […] L'articolo Dalla Spagna – Deulofeu al Napoli, c’è l’accordo con il ...

Napoli - missione in Spagna per un forte attaccante : non è Deulofeu Video : Siamo ormai entrati nella fase più bollente della sessione invernale di #Calciomercato e il Napoli, come tutte le altre societa' del nostro campionato, è a lavoro per cercare di rinforzare al meglio la rosa a disposizione di Maurizio Sarri. L'obiettivo è ormai noto a tutti: lo scudetto. Ma per raggiungerlo è necessario non avere assolutamente la coperta corta ed è necessario avere ricambi di grande valore, perché se la prima parte di stagione è ...

Napoli - missione in Spagna per un forte attaccante : non è Deulofeu : Siamo ormai entrati nella fase più bollente della sessione invernale di calciomercato e il Napoli, come tutte le altre società del nostro campionato, è a lavoro per cercare di rinforzare al meglio la rosa a disposizione di Maurizio Sarri. L'obiettivo è ormai noto a tutti: lo scudetto. Ma per raggiungerlo è necessario non avere assolutamente la coperta corta ed è necessario avere ricambi di grande valore, perché se la prima parte di stagione è ...

Calciomercato Napoli/ News - emissario azzurro in Spagna per Alvaro Garcia (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra azzurra: emissario della squadra azzurra sarebbero volati in Spagna per osservare da vicino il talentuoso Alvaro Garcia del Cadice.(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 03:30:00 GMT)

Il Napoli in Spagna per Alvaro Garcia : ecco quanto costa : Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport , l'attaccante ha una clausola di 8 milioni di euro se il Cadice dovesse rimanere nell'attuale categoria, ma salirebbe a 16 milioni in caso di ...

Dalla Spagna – Napoli su Alvaro Garcia : Il Napoli sfoglia la margherita in attesa di capire chi sarà il nuovo esterno che De Laurentiis metterà a disposizione di Sarri. È infatti chiaro che l’obiettivo principale di calciomercato della dirigenza azzurra sia quello di assicurare all’allenatore toscano un esterno d’attacco in grado di dare fiato in particolar modo al sempre presente Josè Maria Callejon. Continua la […] L'articolo Dalla Spagna – Napoli su Alvaro Garcia ...

Omicidio ingegnere Napoli : arrestato in Spagna il fratello latitante : Luca Materazzo lavorava come cameriere in un bar di Siviglia. E' ritenuto responsabile del'Omicidio premeditato del fratello Vittorio"/> Luca Materazzo, 36 anni, fratello di Vittorio, l'ingegnere ...

Ingegnere ucciso sotto casa a Napoli - il fratello preso in Spagna. Lavorava in un bar di Siviglia : Durante la serrata attività investigativa tesa alla cattura del latitante tutto il mondo relazionale del Materazzo era stato costantemente monitorato e scandagliato, costringendolo probabilmente ad ...

Napoli - colpo al clan Lo Russo : catturato latitante di ritorno dalla Spagna per Natale : Si sottraeva all'arresto dal 20 novembre scorso, quando era riuscito a sfuggire al blitz che aveva portato in carcere 43 soggetti accusati, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso e di reati ...

Calciomercato Napoli - sgarro al Milan? Ci sarebbe ok alla cessione dalla Spagna Video : Il Napoli di Aurelio De Laurentiis e Maurizio Sarri è tutto concentrato sul prosieguo della stagione perché c'è un campionato da vincere e mai come quest'anno il traguardo può essere così raggiungibile. Nel frattempo, però, si continua a lavorare sul fronte Calciomercato per rendere questo cammino ai partenopei il più semplice possibile e dalla Spagna giunge una clamorosa notizia su un calciatore che potrebbe approdare in azzurro. Il suo ...