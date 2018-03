Napoli | 17enne muore in piscina mentre nuota | ' Una tragedia immane' - Ultime Notizie Flash

Malore in piscina - 17enne muore in allenamento/ Napoli - era tesserato Acquaporzio - Porzio : "tragedia immane" : Malore in piscina, muore nuotatore 17enne: dramma a Napoli, Mario Riccio deceduto durante un allenamento. Porzio: "Una tragedia immane", era tesserato AcquaPorzio(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 01:27:00 GMT)

Napoli - 17enne trovata per strada : “Venduta quando ero piccola. Scappata perché mi maltrattavano” : Ha raccontato di essere Scappata dai suoi aguzzini, ai quali era stata venduta quando era ancora piccola. Una 17enne, la cui scomparsa era stata denunciata dal sedicente padre qualche giorno fa, è stata trovata dagli agenti della Polizia Municipale di Napoli in via Toledo, nel centro cittadino, infreddolita e avvolta tra coperte e cartoni. La ragazzina è stata notata da alcuni volontari che hanno provveduto a ricoverarla in un istituto religioso ...

Napoli - va in carcere lo studente 17enne che accoltellò la prof : Napoli, va in carcere lo studente 17enne che accoltellò la prof Napoli, va in carcere lo studente 17enne che accoltellò la prof Continua a leggere L'articolo Napoli, va in carcere lo studente 17enne che accoltellò la prof sembra essere il primo su NewsGo.

Napoli - Minniti incontra 17enne accoltellato da baby gang : Napoli, 16 gen. (askanews) Il ministro dell'Interno, Marco Minniti, ha incontrato Arturo, il 17enne ferito gravemente il 18 dicembre scorso da 20 coltellate da una baby gang e la madre, Maria Luisa, ...

Arturo - 17enne accoltellato a Napoli/ Racconto choc della madre : “Quando ho visto tutto quel sangue...” : Arturo, 17enne accoltellato a Napoli: il Racconto choc della madre a Chi l'ha visto. “Quando ho visto tutto quel sangue...”. Le ultime notizie sul ragazzo(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 16:14:00 GMT)

Agguato a Napoli/ 17enne ferito a colpi di pistola nella notte - individuata baby gang al Vomero : Agguato a Napoli, 17enne ferito da due colpi di pistola alla gamba: nuova aggressione violenta dopo quella al Vomero dello scorso dicembre ai danni di due ragazzi.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 12:04:00 GMT)

Napoli - gambizzato 17enne : Un 17enne è stato ferito da colpi di arma da fuoco alle gambe la scorsa notte nel centro storico di Napoli. Il giovane ha raccontato agli agenti della Polizia di essere stato avvicinato da 6 persone a ...

