Musica | è morto a 91 anni il maestro Peppino Principe | fu tra i migliori fisarmonicisti

Lutto per la Musica italiana : è morto Sergio Della Monica - fondatore dei Planet Funk : Lutto nel mondo Della musica: Sergio Della Monica, fondatore dei Planet Funk con Marco Baroni e Alex Neri, nella notte tra il 18 e il 19 febbraio è mancato in seguito alle complicazioni dovute a una polmonite. Già da qualche anno era in dialisi. Con i Planet Funk ha suonato la chitarra dal 1999 al 2005 per poi passare al basso. I funerali si tengono il 19 febbraio a Roma, sua città di adozione (Della Monica era di origine campana). Sergio Della ...

Musica in lutto : è morto Della Monica - anima napoletana dei Planet Funk : lutto nel mondo Della munica: è morto Sergio Della Monica, membro fondatore dei Planet Funk insieme a Marco Baroni e Alex Neri, chitarrista prima e bassista poi all'interno del gruppo. Musicista ...

BIBI BALLANDI È MORTO/ Il mondo della Musica lo piange : Vasco Rossi - "se n'è andato un grande uomo" : È MORTO BIBI BALLANDI, il grande produttore della tv che seppe rivoluzionare lo spettacolo sul piccolo schermo: il ricordo di Vasco Rossi e degli altri artisti della musica.(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 08:49:00 GMT)

Bibi Ballandi è morto/ Il mondo della Musica lo piange : da Mika a Jovanotti - "amico degli artisti e amico mio" : È morto Bibi Ballandi, il grande produttore della tv che seppe rivoluzionare lo spettacolo sul piccolo schermo: da Ballando con le stelle al rilancio di Fiorello(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 20:51:00 GMT)

morto David Zard - grande impresario dello spettacolo teatrale e Musicale : morto a Roma David Zard, protagonista della scena musicale e teatrale italiana per oltre quaranta anni. Zard aveva appena compiuto 75 anni. Infatti era nato a Tripoli il 6 gennaio del 1943. 'Notre ...

Morto David Zard - per 40 anni 'mago' della Musica in Italia : Molto più recente - è del 2013 - l'altra grande produzione 'Romeo e Giulietta, ama e cambia il mondo ', che lo stesso Zard definiva "uno spettacolo teatrale folle". Tornando indietro nel passato, ...

morto David Zard - protagonista per 40 anni della scena Musicale e teatrale italiana : E' del 2013, invece, l'altra grande produzione 'Romeo e Giulietta, ama e cambia il mondo', che lo stesso produttore definì: "uno spettacolo teatrale folle". Già molti anni prima, alla fine degli anni ...

È morto il noto impresario Musicale David Zard : aveva 75 anni : David Zard, produttore discografico e impresario musicale italiano, è morto a Roma a 75 anni. Zard è noto soprattutto per aver organizzato i concerti italiani dei Genesis, Lou Reed, Cat Stevens, Bob Dylan, Madonna, Pink Floyd, Michael Jackson e dei Rolling The post È morto il noto impresario musicale David Zard: aveva 75 anni appeared first on Il Post.

Morto David Zard - leggenda della Musica : portò in Italia Madonna - Bob Dylan e Michael Jackson : È Morto questa mattina all’Ospedale Gemelli di Roma David Zard, il leggendario produttore discografico, impresario e organizzatore di concerti di origine libica. Zard, che era nato a Tripoli il 6 gennaio del 1943 da una famiglia di religione ebraica, si è spento a 75 anni dopo una lunga malattia....

Musica - morto a Roma David Zard : 14.24 E' morto a Roma David Zard, produttore discografico italiano e organizzatore di alcuni dei più grandi concerti degli ultimi decenni. Si è spento intorno alle 13 all'ospedale Gemelli dopo una lunga malattia. Lascia una moglie e un figlio. Aveva appena compiuto 75 anni.

Musica - è morto Michele Mondella : Michele Mondella è morto oggi a 70 anni per un malore. Noto a Giornalisti, critici Musicali, organizzatori, promoter ed ai colleghi artisti, specialemente nella zona di Roma. Un nome noto sia nel mondo dello spettacolo che in quello della Musica.La carrieraNella sua carriera ha lavorato con artista del calibro di Antonello Venditti, Gianni Morandi, Eros Ramazzotti, Luca Carboni, Rino Gaetano Ron, Enrico Ruggeri. Per oltre mezzo secolo nel mondo ...

Musica : è morto Michele Mondella - storico promoter : Lutto nel mondo della Musica. E' morto a Roma, a 70 anni, stroncato da un malore improvviso, Michele Mondella, personaggio storico della discografia italiana. Colto, disponibile, noto nell'ambiente per lo stile ...

È morto Hugh Masekela - trombettista jazz e attivista anti apartheid - Musica - Spettacoli : E' morto l'eroe Musicale anti apartheid Hugh Masekela. A dare l'annuncio è stata la famiglia del trombettista flicornista via social: 'Se ne è andato in modo pacifico' a Johannesburg, dove aveva ...

E' morto Hugh Masekela - trombettista jazz e attivista anti apartheid - Musica - Spettacoli : E' morto l'eroe Musicale anti apartheid Hugh Masekela. A dare l'annuncio è stata la famiglia del trombettista flicornista via social. Il musicista sudafricano, che aveva 78 anni, ha combattuto lunga ...