MotoGp Suzuki | Brivio | «Una squadra satellite è uno dei nostri obiettivi»

MotoGp - Suzuki o Yamaha nel futuro di Bartholemy? : TORINO - Si è appena presentato il team Estrella Galicia Marc VDS, ma il boss Michael Bartholemy guarda già al futuro. Il francese infatti non esclude un possibile addio alla Honda. Il contratto ...

MotoGp - Test Qatar 2018 : analisi terza giornata. La Yamaha chiude in bellezza - ma la Ducati impressiona. Honda concentrata sull’aerodinamica - Suzuki senza Iannone : Si è chiusa, dunque, la tre giorni di Test pre-stagionali della MotoGP (clicca qui per i risultati della prima giornata – seconda giornata ) sul tracciato Qatariota di Losail. Le moto, a questo punto, sono pronte, chi più chi meno, per l’esordio previsto proprio sullo stesso circuito il 18 marzo con il GP del Qatar 2018. Cosa ci ha lasciato in eredità questa ultima sessione di prove? Diversi spunti importanti sono assolutamente da ...

MotoGp - Test Qatar 2018/ Valentino Rossi : "Dobbiamo lavorare per raggiungere Ducati - Honda e Suzuki" : Test MotoGp 2018 a Loasil: Valentino Rossi ha commentato la seconda giornata di Test in Qatar con la sua Yamaha, ammettendo il ritardo su Ducati, Honda e Suzuki.(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 23:26:00 GMT)

MotoGp Test Qatar - Rossi preoccupato : "Pure la Suzuki va più forte" : L'undicesimo posto di giornata non è certo quello che Valentino Rossi si aspettava dalla seconda giornata di Test collettivi a Losail, in Qatar, ma al momento il rendimento altalenante della Yamaha ...

MotoGp Yamaha - Rossi : «Honda - Ducati e Suzuki sono davanti» : TORINO - In casa Yamaha tornano i problemi e Valentino Rossi è ancora alle prese con i dubbi sulla sua M1 ' Come posizione non sono messo benissimo, però potevo migliorare qualche decimo, perché in ...

MotoGp - Test Losail 2018 : analisi seconda giornata. Andrea Iannone vola con la Suzuki - Ducati e Honda lavorano sull’aerodinamica - ancora indietro la Yamaha in crisi di gomme : La seconda giornata dei Test pre-stagionali di Losail riservati alla MotoGP ha iniziato a dare conferme e spunti di discreta rilevanza per quanto riguarda scuderie e piloti. Le otto ore odierne, rovinate nella prima parte per una rapida apparizione della pioggia, hanno ribadito che Ducati e Honda sono le moto migliori dal punto di vista della velocità e del passo gara, mentre la Suzuki sta crescendo bene. Prosegue l’adattamento complicato ...

MotoGp Suzuki - Iannone : «Mi trovo a mio agio» : ROMA - L'aria del Qatar sembra fare bene anche alla Suzuki e in particolare ad Andrea Iannone. L'ex Ducati ha infatti ottenuto il terzo tempo nella prima giornata, arrivando finalmente davanti al ...

MotoGp - Test Thailandia - Iannone soddisfatto a metà : 'la Suzuki ha lavorato bene in inverno - ecco cosa mi ha deluso un po'' : Marc Marquez può festeggiare col sorriso i suoi 25 anni grazie al miglior tempo di giornata: alle spalle del campione del mondo in carica il suo compagno di squadra Dani Pedrosa, e Jack Miller. ...

MotoGp Suzuki - Iannone : «Mondiale? Aspettiamo 4 o 5 gare» : ROMA - 'Ci vorranno quattro o cinque gare prima di capire la realtà del mondiale' . La pensa così Andrea Iannone, che ha parlato della prossima stagione a Crash.net. Il pilota Suzuki si aspetta una ...

MotoGp 2018 - presentata la nuova Suzuki. Andrea Iannone : “Ho lavorato molto - miglioriamo l’anno scorso” : Oggi è stata presentata la nuova Suzuki per il Mondiale di MotoGP 2018. Giù i veli sulla moto della scuderia giapponese che cercherà un pronto riscatto dopo l’ultima deludente stagione. A Sepang è stata così svelata la GSX-RR che nei prossimi tre giorni girerà a Sepang nei primi test ufficiali. Andrea Iannone vuole subito rialzare la china: “La pausa invernale è stata positiva, ho lavorato molto per migliorarmi fisicamente e penso di ...

MotoGp 2018. Suzuki - ecco la GSX-RR : la moto della riscossa : Il circuito di Sepang ha ospitato ancora una volta la presentazione della nuova Suzuki. La moto che Andrea Iannone e Alex Rins guideranno nel Mondiale 2018 si chiama GSX-RR. Il 2017 non è stato all'...

MotoGp - la Suzuki si presenta : "Lottiamo per il top" : ROMA - Giornata di presentazione per la Suzuki, che ha finalmente svelato le nuove GSX-RR per la stagione 2018. Dal circuito di Sepang, in Malesia, sede dei primi test ufficiali in vista della ...