Mosca | Trump-Kim passo giusta direzione

Nord Corea - storico incontro fra Trump e Kim Jong-un. Mosca : “Passo verso la denuclearizzazione di Pyonyang” : storico incontro fissato a fine maggio tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il leader NordCoreano Kim Jong Un. Ha dato l’annuncio il consigliere nazionale sudCoreano alla Sicurezza, Chung Eui-yong, parlando davanti alla Casa Bianca e precisando che Trump ha accettato l’invito di Pyongyang per il vertice con cui “arrivare alla denuclearizzazione definitiva”. Soddisfatta Mosca che per voce del ministro degli Esteri ...

Affari Trump a Mosca ante 2016 : indagine : 05.05 Gli inquirenti della squadra del procuratore speciale Robert Mueller che indaga sul Russiagate hanno sentito testimoni nell'ambito dell'inchiesta sulle attività commerciali di Trump in Russia precedenti alla campagna presidenziale del 2016, quiando decideva sulla candidatura. Lo riferisce la Cnn citando tre fonti informate. Tra le domande poste, anche alcune sui tempi della decisione di correre per la Casa Bianca e perchè i tentativi di ...

Russiagate - Trump : no collusione Mosca : 22.05 "I risultati delle elezioni non sono stati influenzati, la campagna di Trump non ha fatto niente di sbagliato. Nessuna collusione!". Così su Twitter il presidente Usa, dopo gli ultimi sviluppi sul Russiagate. "La Russia ha iniziato la sua campagna antiamericana nel 2014, ben prima che io annunciassi la mia candidatura alla presidenza", scrive Trump.

Trump esclude Mosca e Pechino e impone il blocco navale a Kim : Una decisione presa senza consultare Cina e Russia. Donald Trump ha convocato 19 alleati USA e ha adottato il blocco navale della Corea del Nord, avviando controlli stringenti su ogni nave diretta a Pyongyang per impedire al regime di violare le sanzioni…Continua a leggere →