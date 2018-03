Morte Astori | le condoglianze di Foggia ed Empoli

Morte Davide Astori - il gesto di Sorrentino è da brividi [FOTO] : Morte Davide Astori – La Morte di Davide Astori ha sconvolto il mondo del calcio, la Serie A torna in campo per ricordare il difensore della Fiorentina, nel frattempo gesto da brividi da parte del portiere del Chievo Sorrentino. Il numero uno ha deciso di ricordare il collega incidendo sui propri guanti una dedica nei confronti del giocatore della Fiorentina. “Ciao Davide” su un guanto, “Ci mancherai” sull’altro, un gesto veramente da ...

Morte Astori - ecco date ed orari dei recuperi della 27ª giornata di campionato : Morte Astori, ecco date ed orari dei recuperi della 27ª giornata di campionato. Dopo la tragica settimana seguita alla Morte di Davide Astori, la Lega serie A ha reso note le date e gli orari dei recuperi delle gare rinviate domenica scorsa. “Il Commissario della Lega Serie A, visto il rinvio a data da destinarsi delle gare Atalanta – Sampdoria, Benevento – Hellas Verona, Chievo Verona – Sassuolo, Genoa – Cagliari, Milan – Inter, Torino – ...

Morte Astori - definite le date e gli orari dei recuperi dell'27ª giornata di campionato : ... Torino " Crotone e Udinese " Fiorentina dell'8ª giornata di ritorno del campionato di Serie A TIM , programmate per domenica 4 marzo 2018, a seguito della tragedia che ha colpito il mondo del calcio ...

Giorno e orario delle partite di Serie A rinviate dopo la Morte di Davide Astori : Sono stati decisi gli orari in cui si giocheranno le partite della 27ª giornata di Serie A, sospesa e rinviata in seguito alla morte improvvisa del capitano della Fiorentina Davide Astori. Si sapeva già che sarebbero state recuperate tra il 3 e The post Giorno e orario delle partite di Serie A rinviate dopo la morte di Davide Astori appeared first on Il Post.

Morte Astori : commovente minuto di silenzio all’Olimpico di Roma per Lazio-Dinamo [VIDEO] : Morte Astori- Commozione ed incredulità per la Morte prematura del Capitano della Fiorentina, Davide Astori. minuto di silenzio poco fa all’Olimpico di Roma, dopo quello di San Siro, all’inizio della partita di Europa League, tra Lazio e Dinamo Kiev. L'articolo Morte Astori: commovente minuto di silenzio all’Olimpico di Roma per Lazio-Dinamo [VIDEO] sembra essere il primo su CalcioWeb.

Morte Astori - Dani Alves risponde a Balotelli : 'Mondo ipocrita - non volevo offendere nessuno' : 'Balotelli ha parlato, non avevo intenzione di offendere nessuno, vivo in un mondo in cui dobbiamo essere ipocriti a volte per piacere alle persone, ma mi dispiace. Comunque, se qualcuno si è sentito ...

Morte Astori - Chiellini si commuove in diretta : lacrime del difensore [VIDEO] : Morte Astori – La Juventus ha staccato il pass per i quarti di finale di Champions League dopo il successo in trasferta contro i Tottenham, vittoria dedicata al difensore Davide Astori, trovato morto nella stanza d’albergo prima della gara di campionato contro l’Udinese. Particolarmente commosso il difensore Giorgio Chiellini: “Sarà un giorno difficile perché andremo a dare l’ultimo saluto ad Astori. La vita, però, ...

Morte Astori - Pellegrini : “mi è stato dietro tantissimo - il dolore è enorme” [VIDEO] : Morte Astori- Il mondo del calcio e non è sotto shock per la Morte del capitano della Fiorentina. Il calciatore della Roma, Lorenzo Pellegrini, che ha conosciuto e vissuto un anno nella Capitale con Astori, afferma: “era uno di quelli che mi stava più dietro”, ha detto in esclusiva alla rivista ufficiale Match Program di Roma-Torino. “È molto semplice parlare di Davide, era un ragazzo talmente eccezionale. Un ragazzo solare che ...

Morte Astori - l’allarme di un medico : “si giocano troppe partite - serve ridurre il campionato” : Morte Astori – La Morte di Davide Astori ha sconvolto il mondo del calcio e non solo, nella giornata di oggi si sono svolti i funerali. Il calciatore della Fiorentina è stato trovato morto nella stanza d’albergo a causa di un arresto cardiocircolatorio, si tratta di Morte naturale. Nel frattempo arriva l’allarme da parte di un medico Ivo Pulcini, ecco l’intervista come riporta ‘Il Giornale’: “Uno sforzo ...

Morte Astori - Jovanotti : “gratitudine verso chi ha dato emozioni” : Morte Astori- “Oggi la sua squadra, la Fiorentina, ha pubblicato questo video dedicato a Davide Astori. Mi permetto di condividerlo con voi. I suoi compagni hanno scelto una mia canzone per accompagnarlo, che ha a che fare con quel vuoto che rimane quando qualcuno ci lascia, ma soprattutto ha a che fare con l’importanza di ogni attimo di respiro che ci e’ concesso spartire con le persone che fanno un pezzo di strada con noi, ...

Tragedia Astori - Batistuta : 'Una Morte inaccettabile - inondiamo di affetto la famiglia di Davide' : Un trauma che colpisce una comunità, in particolare il nostro mondo. Non conoscevo di persona Davide, ma i miei amici fiorentini mi avevano sempre presentato uno splendido ritratto di lui. In campo ...