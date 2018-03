Monchi | ' Nessuna clausola nel contratto di Alisson | resterà alla Roma Schick? Non è una

calciomercato

(Di venerdì 9 marzo 2018) Prima della sfida contro il Torino, il direttore sportivo dellaha parlato del futuro die non solo ai microfoni di Premium Sport : 'Dobbiamo prendere d'esempio la Juve contro il Tottenham? Noi abbiamo la mentalità e le qualità per fare quel tipo di prestazioni. Gara decisiva per? Non è decisiva ma è una gara ...