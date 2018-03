calciomercato

: Milito: 'Triplete Juve? L'Inter lo ha già fatto... Fantastico Lautaro Martinez' - juventusfcIT : Milito: 'Triplete Juve? L'Inter lo ha già fatto... Fantastico Lautaro Martinez' - giornalistispo1 : RT topcalcionews 'New: Milito: 'Triplete Juve? L'Inter lo ha già fatto... Fantastico Lautaro Martinez' -

(Di venerdì 9 marzo 2018) Diegofa gli auguri di buon compleanno all'. L'ex attaccante argentino ha dichiarato in un'vista alla Gazzetta dello Sport : 'Auguri! Questi colori sono dentro di me. Insieme ai compagni, con l'ho potuto scrivere la storia e coronare tutti i sogni di un calciatore. A Milano ho ancora tanti amici e sono onorato ...